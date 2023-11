Lutadora do UFC comemora vitória rebolando e liberando sua conta OnlyFans

Ailin Pérez, da Argentina venceu por decisão unânime Tcheca Lucie Pudilova por 29-27, 29-28 e 29-28 para conquistar a vitória no peso galo no Preliminares do UFC 82onde Perez se tornou viral ao rebolar no octógono.

Depois que sua vitória foi declarada, a argentina explodiu de júbilo com uma dança twerking, enquanto colocando os pés na gaiola.

Controvérsia do UFC: Ailin Perez twerk após vitória enquanto seu filho assisteParker Johnson

Perez dominou as duas primeiras rodadas e depois a batalha se equilibrou na rodada final, onde Pudilova ameaçou voltar, daí a empolgação de ‘Fiona’ Perez, que comemorou sua segunda vitória consecutiva com uma dança para levar seu recorde para 2-1 em o UFC.

Quanto ao recorde de sua carreira no MMA, agora é de nove vitórias e duas derrotas.

Ailin Perez continua a festejar com sua conta OnlyFans gratuita

O que vem por aí para Ailin Perez ainda não se sabe, e se o sucesso continuará, mas o twerking a colocou no centro das atenções enquanto ela prolongava a comemoração na cabine de comentários com outra dança, onde o UFC anunciaBrendan Fitzgerald foi visto torcendo por ela.

Durante seu bate-papo com a mídia, ‘Fiona’ aproveitou a oportunidade para promover sua página OnlyFans, que ela disse estar aberta para qualquer pessoa que quisesse fazer logon para ver seu conteúdo e ver o que ela estava fazendo era arte e não pornografia.

“Para quem quiser ver meu OnlyFans, agora é grátis”, declarou Perez.