Lynne, mãe de Britney Spears, nega ter destruído diários e bonecas da filha

Britney Spears ‘, a mãe diz que de forma alguma destruiu os diários ou as bonecas antigas da filha… algo que Britney acusou sua família de fazer em seu livro de memórias.

Lynne Spears se defendeu na quinta-feira no Instagram, rejeitando a afirmação de Britney – mostrando o que ela diz serem fotos atuais dos diários antigos de Brit e das bonecas Madame Alexander. Lynne diz: “Não tenho certeza de quem lhe disse que me livrei de suas bonecas e diários, mas nunca faria isso!”

Britney escreveu em “The Woman in Me” sobre o armazenamento de alguns de seus pertences pessoais na casa de Lynne em 2019, enquanto ela estava em um centro de saúde mental – incluindo bonecas e diários.

No livro, ela diz, ao visitar seus pais durante o COVID, ela descobriu que sua coleção de bonecas e anos de escrita foram destruídos – mas de acordo com Lynne, pelo menos essa parte do livro é uma invenção.