Mac Jones, do Patriots, está sofrendo de uma condição rara que o levou a cometer erros?

Mac Joneso quarterback do Patriotas da Nova Inglaterra, vem passando por dificuldades nesta temporada, causando preocupações para a equipe. Com um recorde de 2-8, o treinador principal Bill Belichick agora é objeto de rumores de saída, e a forma de Jones caiu para níveis ainda piores em 2023.

De acordo com Albert Breer de Esportes ilustradosos Patriots acreditam que Jones pode estar sofrendo de um caso de yips, uma condição inexplicável que afeta a cognição e a função motora dos atletas.

Breer afirmou em O rebanho do FS1 que “Eles venderam um quarterback de gerenciamento de jogo inteligente e eficiente e estão contratando um cara que comete muitos erros e que não faz coisas inteligentes com frequência. Não há muita confiança em Mac Jones agora dentro disso prédio.”

Apesar de ter sido aprovado na temporada passada devido à configuração ofensiva do time, Jones deu vários passos para trás nesta temporada. Os Patriots esperavam por um quarterback inteligente e eficiente, mas Jones tem cometido muitos erros e não feito a coisa certa com frequência.

Essa falta de confiança em Jones está causando preocupação para a equipe, e eles esperam que uma pausa prolongada durante a semana de folga ajude o jovem quarterback a se recuperar.

Qual é a condição médica conhecida como yips?

No âmbito dos esportes, os yips se manifestam como espasmos involuntários no pulso, atormentando principalmente os jogadores de golfe no meio de uma tacada. Surpreendentemente, esses espasmos estendem seu alcance além do golfe, afetando indivíduos envolvidos em diversas atividades como críquete, dardos e beisebol.

Embora tradicionalmente ligado à ansiedade de desempenho, a compreensão dos latidos evoluiu. Os conhecimentos atuais sugerem que, para alguns, esta condição está enraizada num problema neurológico que afeta músculos específicos – uma ocorrência identificada como distonia focal.

Lidar com os yips pode envolver a alteração da abordagem da tarefa afetada. Uma solução potencial poderia ser uma mudança na técnica; por exemplo, um jogador de golfe destro experimentando tacadas com a mão esquerda. Tais ajustamentos poderão oferecer alívio aos desafios colocados pelos yips.