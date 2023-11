Mac Jones no banco, Colts vence o jogo internacional da NFL com menor pontuação de todos os tempos

Jonathan Taylor correu para um touchdown no primeiro quarto e Mac Jones lançou uma interceptação crucial no quarto período e o Indianapolis Colts segurou por um 10-6 vencer o New England Patriots em Alemanha sobre Domingo.

O 50º jogo da temporada regular da NFL fora do Estados Unidose último desta temporada, foi dominado pela defesa e Taylor’s O touchdown do primeiro quarto foi o único do jogo.

Bill Belichick reage à interceptação de Mac Jones: ele não aguenta maisParker Johnson

Jones foi demitido cinco vezes no primeiro tempo e substituído por reserva Bailey Zappe no final do quarto trimestre.

Jones substituído no final do 4º período

Seguindo 10-6 no final do quarto trimestre, Jones dirigiu o Patriotas dentro da zona vermelha, mas foi interceptado por Julian Blackmon em um passe destinado ao tight end Mike Gesicki na linha de jarda-1.

Colts quarterback Gardner Minshew jogou um Passe de 28 jardas para Josh Downs para uma primeira descida que forçou o Patriotas para começar a usar seus tempos limite.

Minshew acertou 18 em 28 em 194 jardas e Taylor teve 69 jardas em 23 corridas.

Michael Pittman teve oito recepções para 84 jardas.

Depois de eventualmente forçar o Colts para chutar, Zappe substituído Jones com 1:52 restantes no jogo.

Depois de converter em uma quarta descida, Zappe tentou um pico falso, mas teve cobertura tripla e foi apanhado por Rodney Tomás para selar o jogo.

Jones foi 15 de 20 para 170 jardas e sua décima interceptação, líder da liga.

Zappeque substituiu Jones pela terceira vez nesta temporada, fez 3 de 7 para 25 jardas no lance final.

Rhamondre Stevenson teve 20 corridas para 88 jardas e Ezequiel Elliott adicionou 13 corridas para 54 jardas.

As lutas dos Patriots continuam em Frankfurt

O Patriotas caiu para 2-8 na temporada, igualando o pior desde o primeiro ano de Bill Belichick como técnico em 2000 e a Colts melhorado para 5-5.

O Patriotas não ganhei nenhum jogo fora do AFC Leste esta estação.

Chade RylandO field goal de 37 jardas deu ao Patriotas uma vantagem inicial, Taylor correu para um touchdown de 1 jarda na quarta descida depois de ganhar duas primeiras descidas na terceira para 1 no início da corrida.

Matt Gay perdeu uma tentativa de field goal de 57 jardas para os Colts no final do segundo quarto, deixando o placar em 7-3 no intervalo.

Rylandque errou uma tentativa de 35 jardas no início do terceiro quarto, fez uma tentativa de 24 jardas no início do quarto período para reduzir o Colts’ levar a 7-6.

gay em seguida, adicionou um field goal de 51 jardas e restaurou o Colts’ vantagem de quatro pontos em uma movimentação que foi auxiliada por Isaías McKenzie Retorno inicial de 42 jardas.

Os Patriots estão rivalizando com Kansas City pelo título de time mais popular da Alemanha, que é amplamente visto como o NFL mercado internacional mais promissor.

Patriotas Apoio em Alemanha cresceu no década de 2010 durante a equipe Super Bowl títulos e o apelo de Alemão atacante ofensivo Sebastião Vollmermas a defesa Campeão do Super BowlOs chefes se recuperaram rapidamente.

O Colts venceu um jogo internacional pela primeira vez, mudando-se para 1-1e a Patriotas perdeu um jogo da temporada regular fora do NÓS pela primeira vez depois de vencer os três anteriores.

Foi a segunda temporada regular NFL jogo em Parque Deutsche Bank em Francoforte depois de Chefes vencer os Golfinhos 21-14 semana passada.