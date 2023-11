Mackenzie Dern aborda o caos pré-luta e as consequências do divórcio: ‘Toda essa luta ainda está valendo a pena para meu ex’

Mackenzie Dern adoraria estabelecer uma rotina sempre que houvesse uma briga, mas isso não é realista porque de alguma forma a vida sempre atrapalha.

Antes de sua última luta contra Angela Hill em maio, a campeã brasileira de jiu-jitsu de 30 anos revelou que estava passando por um divórcio tumultuado com o ex-marido, que também incluiu uma batalha pela custódia da filha. Embora seu divórcio tenha sido finalizado, Dern admite que uma situação difícil como essa em sua vida pessoal nunca desaparece, então ela aprendeu a prosperar em meio ao caos.

“Percebi que sempre temos problemas”, disse Dern durante o media day do UFC 295. “Só a pressão. O último que passei pelo divórcio. O divórcio é definitivo, mas você não percebe quantas consequências isso acarreta. Literalmente, toda essa briga ainda está valendo a pena para meu ex. É uma loucura, eu tenho que levar um soco na cara e você trabalha tanto e faz tudo isso e tem que gostar de pagar tanto por alguma coisa.

“Dinheiro é alguma coisa, vou lutar aqui, vou conseguir, tanto faz. Ganhando ou perdendo, tudo será resolvido. vou fazer mais [money] e coisas assim, mas são apenas problemas.”

Além da turbulência em sua vida pessoal, Dern também teve que reestruturar seu camp de treinamento para se preparar para Jessica Andrade no UFC 295, após o fechamento de sua antiga academia.

No final das contas, ela passou um tempo trabalhando com o ex-campeão de duas divisões do UFC, Henry Cejudo, além de organizar seus próprios treinos particulares em casa, mas foi apenas mais um exemplo de que os lutadores quase sempre andam em uma montanha-russa antes de cada luta.

“A RVCA fechou, então basicamente fiz minha própria academia em casa”, explicou Dern. “Você continua investindo no seu sonho e espera que dê certo. Estou tentando tornar tudo privado em casa porque você fica muito vulnerável quando todo mundo vê seu treinamento. Sou campeão mundial de jiu-jitsu mas as pessoas me veem na academia e fico chorando, fico frustrado porque sinto que deveria ser melhor em alguma coisa. Sinto que deveria conseguir e não consigo. Não está funcionando.

“Há lesões e muitas coisas acontecendo e você pensa que eu só quero poder treinar e melhorar. Não sei. Na luta isso sai. Tudo dá certo.”

Claro, Dern também assume a responsabilidade de às vezes injetar um pouco mais de caos em sua própria vida, mas ela também se tornou uma especialista em superar tudo o que é jogado contra ela.

“Ganhei um novo cachorrinho – acho que até invento mais problemas, mais caos”, disse Dern rindo. “Eu prospero com isso, a loucura. O cachorrinho e todas essas coisas. Acostumar-se a dividir a filha metade do tempo com você, metade do tempo com o pai e todas essas coisas. Você está aprendendo muitas dinâmicas novas em sua rotina.

“Durante toda a minha vida, quando treinei para ser campeão mundial de jiu-jitsu, meus melhores momentos como campeão mundial foram quando eu tinha uma rotina e um cronograma e você conseguia manter o foco. Acho que por isso é difícil ser mãe e tentar ser campeã mundial, ser campeã do UFC porque é preciso ter consistência nos treinos. Quando você não sente que está consistente no seu dia a dia, um dia é isso, um dia é aquilo, você fica tipo eu só preciso treinar. Você apenas faz funcionar.

Dern promete que nada do que ela revelou serve de desculpa, principalmente sabendo que todo lutador do UFC lida com problemas semelhantes.

Ironicamente, Andrade revelou que estava se divorciando antes do UFC 295, por isso Dern reconhece que esse tipo de problema certamente não é exclusivo dela.

“Definitivamente não foi fácil, mas entendo que é isso que todo mundo passa”, disse Dern. “Todo mundo está tendo problemas. Todo mundo tem lesões, somos lutadores. Acho que Jéssica também falou que se divorciou.

“É uma loucura os fãs nos verem liberando todo o nosso estresse e tudo em outra pessoa em uma luta, mas é para isso que somos treinados. É isso que torna a vitória mais especial.”