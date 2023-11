Mackenzie Dern pede desculpas após derrota de Jéssica Andrade no UFC 295: ‘Você só perde se lutar’

Mackenzie Dern pediu desculpas aos fãs ao falar sobre a primeira derrota por nocaute de sua carreira, uma paralisação no segundo round na luta contra Jéssica Andrade no UFC 295.

Foi uma noite difícil no escritório para o peso palha de 30 anos, que foi nocauteado quatro vezes no segundo round. O excelente desempenho de Andrade a colocou de volta na coluna das vitórias após três derrotas consecutivas. A luta deixou Dern com 2-3 em relação às lutas anteriores, continuando sua gangorra entre vitórias e derrotas.

Após o evento, Dern acessou o Instagram para falar sobre seu desempenho e o resultado decepcionante.

“Ei, pessoal, sinto muito pela perda”, disse Dern. “Sinto muito pela briga. Eu tentei o meu melhor, mas Jessica é durona. Fui atingido e é isso. Você só pode perder se lutar.”

A luta começou com Dern derrubando logo no início, mas não conseguiu manter Andrade no chão. A ação permaneceu em grande parte em pé em sua luta inicial.

Embora Dern tenha acertado Andrade com alguns golpes fortes – incluindo uma combinação dura acertada logo após ela sofrer um knockdown – a multicampeã brasileira de jiu-jitsu no final das contas simplesmente não conseguiu resistir à tempestade.

Foi também a primeira luta de Dern com um novo time após o fechamento de sua antiga academia, o que incluiu a perda do técnico Jason Parillo.

“Agradeço todo o apoio”, disse Dern. “Sinto muito se aborreci alguém. Sei que muitos de vocês acreditaram em mim, mas voltarei mais forte. Aprendo para isso e vamos, ainda vamos atrás do cinturão.”

A derrota deixou Dern com um recorde geral de 13-4, com um currículo de 8-4 no UFC.