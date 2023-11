Mackenzie encerra inscrições para Vestibular 2024 nesta terça-feira (21)

A Universidade Presbiteriana Mackenzie (Mackenzie) possui universidades em diversas cidades do Brasil, como Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo.

Atualmente, a instituição oferece diversas opções de cursos de nível superior de qualidade e muito conceituados, atraindo estudantes de todas as partes do Brasil.

Se você quer estudar nesta instituição, deve ficar atento. As inscrições para o Vestibular 2024 da Mackenzie ainda estão abertas e estão sendo oferecidas vagas para a unidade de Higienópolis. Porém, a instituição irá encerrar o período de inscrições nesta terça-feira, dia 21 de novembro.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da Mackenzie. Confira!

Vestibular Mackenzie 2024: inscrições terminam nesta terça (21)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições para o Vestibular 2024 da Mackenzie será encerrado nesta terça-feira, dia 21 de novembro.

Todos os estudantes interessados deverão se inscrever somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do Vestibular da Mackenzie. Não serão recebidas inscrições de outras maneiras.

Durante a inscrição, os candidatos deverão indicar uma modalidade de participação. Nesta edição do processo seletivo, a Mackenzie irá selecionar os seus candidatos através de duas modalidades: prova presencial ou uso da nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Ficou com alguma dúvida sobre os procedimentos de inscrição? Acesse o edital do Vestibular da Mackenzie e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular Mackenzie 2024: taxa de inscrição

Será preciso pagar uma taxa de inscrição para participar do Vestibular 2024 da Mackenzie.

O valor da taxa é de R$ 160,00 para pagamentos realizados a partir do dia 18 de novembro. Devemos resultar que o pagamento da taxa de inscrição é necessário para a efetivação da inscrição no processo seletivo.

Vestibular Mackenzie 2024: prova presencial

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova” deverão realizar um exame presencial. Porém, o dia da prova não será o mesmo para todos os participantes, uma vez que irá depender do curso escolhido pelo estudante. Veja os dias em que as provas serão realizadas a seguir:

Para candidatos aos cursos dos grupos II, III e IV: 28 de novembro ;

Para candidatos aos cursos dos grupos I, V e VI: 29 de novembro.

As provas serão aplicadas no campus Higienópolis da Mackenzie, na cidade de São Paulo/SP. Todos os participantes do Vestibular da Mackenzie poderão consultar o próprio local de prova (prédio e sala) a partir desta sexta-feira, 24 de novembro.

O conteúdo das provas será o mesmo para todos os candidatos. As provas serão compostas por questões de múltipla escolha (objetivas) sobre as seguintes disciplinas: Português, Inglês, Física, Química, Matemática, Biologia, Geografia e História. Além disso, os candidatos deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora.

Vestibular Mackenzie 2024: nota do ENEM

Como mencionamos, a Mackenzie irá aceitar também aceitar as pontuações obtidas no ENEM entre os anos de 2020 e 2021 como parte da seleção.

Porém, os candidatos que faltaram em algum dos dias de provas de conhecimento do ENEM, que obtiveram nota zero na prova de redação ou que alcançaram pontuação inferior a 400 pontos em qualquer uma das provas do ENEM não poderão participar do processo seletivo através dessa modalidade.

Vestibular Mackenzie 2024: vagas disponíveis

Nesta edição do processo seletivo, a Mackenzie está oferecendo 3.480 vagas para os cursos ministrados no campus de Higienópolis, em São Paulo/SP. Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Os estudantes já podem consultar a relação de número de vagas e cursos oferecidos no edital do Vestibular 2024.

Vestibular Mackenzie 2024: divulgação dos resultados

A classificação geral do Vestibular da Mackenzie será publicada no dia 08 de dezembro, a partir das 16h. Neste dia, a instituição irá divulgar o resultado para as duas modalidades do processo seletivo.





Fonte: Notícias Concursos