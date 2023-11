Madero OFERECE empregos no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste!

O Madero, rede de restaurantes que é referência do setor de alimentação do país, está recrutando novos funcionários no mercado. Com grande parte das vagas disponíveis no Paraná, vale a pena verificar quais são todos os postos de trabalho em aberto no presente momento:

Analista Administrativo de Operações – Curitiba – PR – Administração Geral;

Analista de Controladoria PL – Curitiba – PR – Controladoria;

Advogado (a) JR – Relações Sindicais – Curitiba – PR – Trabalhista;

Gerente de Restaurante – Campinas – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Analista de BI – Curitiba – PR – Análise de Sistema: Gerar projeções de vendas e faturamento para mês atual, meses futuro e possíveis melhorias. Acompanhamento de Performance em relação a projeção de faturamento das filiais;

Coordenador (a) de CRM – Curitiba – PR – Marketing;

Analista de Trade Marketing – São Paulo – SP – Marketing;

Analista de Suporte N1 – Curitiba – PR – Suporte Técnico;

Assistente Administrativo – Indicadores – Curitiba – PR – Administração Geral;

Assistente de Controladoria – Controle de Despesas – Curitiba – PR – Administração Geral;

Jovem Aprendiz – Natal – RN – Atendente / Recepção / Garçom;

Jovem Aprendiz – Goiânia – GO – Atendente / Recepção / Garçom;

Jovem Aprendiz – Uberlândia – MG – Atendente / Recepção / Garçom;

Analista de Relacionamento – Curitiba – PR – Atendimento;

Auxiliar de Restaurante (PCD) – Vários estados do Brasil – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Curitiba – PR – Administração Geral;

Especialista em Totem Digital – Autoatendimento – Curitiba – PR – Inteligência de Mercado.

Mais sobre o Madero

Falando mais sobre o Madero, é válido ressaltar que já são 18 anos de história no mercado. Em 2005, surgiu a famosa marca, tendo no cardápio hambúrgueres, carnes, massas, sobremesas e diversas outras opções. Em 2020, veio mais uma inovação: a Ecoparada Madero, um complexo gastronômico moderno e sustentável localizado em duas grandes rodovias do país, Presidente Dutra e Castelo Branco.

Atualmente, o Grupo Madero está presente em 87 cidades no Brasil, com mais de 270 restaurantes e 7 mil colaboradores apaixonados por gastronomia. Os alimentos são preparados na Cozinha Central, localizada em Ponta Grossa.

O grupo atua na produção, inovação e distribuição para todos os restaurantes do país, priorizando alimentos orgânicos e sem conservantes, elevando o padrão de qualidade do que é servido a aproximadamente 3 milhões de clientes por mês. Em 2022, a companhia recebeu o selo de certificação da Great Place To Work (GPTW).

Conheça alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência Médica;

Seguro de Vida;

Benefícios de Alimentação: Vale-refeição, Refeição no local;

Benefícios de Condução e Deslocamento: Vale-transporte.



Como se inscrever em um dos cargos?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

