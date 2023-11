Mãe e amiga da vítima de ataque de Nardo Wick se manifestam

TMZ. com

Amigo de George Villa Connor que também assistiu ao concerto, conta-nos que estava apenas alguns metros atrás do seu amigo quando o ataque cruel ocorreu .

TMZ. com

Ele diz que a equipe de Nardo deu a eles um olhar peculiar quando eles caminharam com seus telefones depois de saírem do clube… antes de desencadear o ataque “do nada” quando George pediu para tirarem uma foto juntos.

A mãe devastada acrescenta que “não tinha palavras para dizer” ao assistir ao vídeo do ataque… sendo a sua principal prioridade a saúde do filho – e garantir que nenhum outro pai recebesse o telefonema devastador que ela sofreu.

O incidente está atualmente sob investigação policial… com um porta-voz da Polícia de Tampa nos dizendo que está pedindo ao público que ajude a identificar os agressores. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com a Polícia de Tampa.