Magazine Luiza surpreende e anuncia descontos de até 80%; confira

A Black Friday de 2023 que será no dia 24 de novembro está chegando e o Magazine Luiza (MGLU3) está pronto para surpreender seus clientes com descontos imperdíveis. A varejista está oferecendo até 80% de desconto em uma ampla variedade de produtos, tanto nas lojas físicas quanto nos canais digitais, durante todo o mês de novembro.

A maior operação de fulfillment da história

O Magazine Luiza está preparado para realizar a maior operação de fulfillment de sua história durante a Black Friday deste ano. Comparado ao ano anterior, a empresa espera aumentar em sete vezes o volume de pedidos nesta operação. São mais de dois mil sellers que utilizam os centros de distribuição da companhia como estoque, representando 15% dos pedidos do marketplace.

Com essa operação logística robusta, o Magazine Luiza espera oferecer aos consumidores um portfólio ainda maior de produtos disponíveis. Além disso, espera-se uma redução média de três dias no prazo final do frete e um menor custo para o cliente.

Promoções exclusivas durante todo o mês

Uma das estratégias adotadas pelo Magazine Luiza para a Black Friday deste ano é a realização de saldos relâmpagos chamados de “Agora ou Nunca”. Nessas promoções exclusivas, são oferecidos descontos em itens selecionados que não ficarão mais baratos na última sexta-feira do mês, data oficial do evento.

Todas as categorias de produtos estão incluídas nas promoções da “Black das Blacks” do Magalu, desde eletroeletrônicos até moda, esportes, beleza, alimentos e bebidas. Os clientes poderão aproveitar descontos de até 80% em produtos de diversas áreas.

Parcelamento sem juros e frete gratuito

Para facilitar ainda mais a vida do consumidor, o Magazine Luiza oferece a opção de parcelamento em até 10 vezes sem juros nas compras realizadas durante a Black Friday. Além disso, em alguns casos, o frete é gratuito para compras acima de R$ 79 feitas pelo aplicativo da empresa.



Essas vantagens tornam a experiência de compra no Magazine Luiza durante a Black Friday ainda mais atrativa, proporcionando aos clientes a oportunidade de adquirir produtos desejados por preços mais baixos e de forma conveniente.

Estímulo às vendas e maior recorrência de compra

A estratégia do Magazine Luiza de distribuir as promoções ao longo do mês tem como objetivo estimular as vendas e aumentar a recorrência de compra nos canais da empresa. Ao oferecer descontos ao longo de todo o período de novembro, a varejista busca dar aos consumidores a chance de adquirir um produto pelo menor preço dos 30 dias anteriores à promoção.

Essa estratégia não apenas beneficia os clientes, mas também fortalece a presença do Magazine Luiza no mercado e consolida sua posição como uma das principais varejistas do país.

A Black Friday do Magazine Luiza promete ser uma das mais atrativas para os consumidores brasileiros. Com descontos de até 80%, parcelamento sem juros e frete gratuito, a varejista busca oferecer aos clientes uma experiência de compra única e vantajosa.

Além disso, a maior operação de fulfillment da história do Magazine Luiza garantirá um portfólio amplo de produtos disponíveis, redução no prazo final do frete e menor custo para o consumidor.

A estratégia de distribuir as promoções ao longo do mês estimula as vendas e aumenta a recorrência de compra nos canais da empresa, consolidando o Magazine Luiza como uma referência no mercado varejista.

Não perca a oportunidade de aproveitar os descontos incríveis oferecidos pelo Magazine Luiza durante todo o mês de novembro. Fique de olho nas promoções exclusivas do “Agora ou Nunca” e garanta produtos de diversas categorias com preços imperdíveis. Aproveite a Black Friday do Magazine Luiza e faça suas compras com segurança e economia!