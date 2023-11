Magic Johnson faz o comentário mais contundente após a derrota de Washington no Dia de Ação de Graças em Dallas

“Puro e simples”. Essas são as três palavras que Magia Johnson costumava enfatizar seus sentimentos após a derrota do Dallas Cowboys sobre o Comandantes de Washington (45-10) no Dia de Ação de Graças. O proprietário minoritário da franquia NFL da capital nacional não gostou de ver seu time ser dominado por seus rivais históricos da NFC East.

O momento em que Magic Johnson decidiu comprar os CommandersParker Johnson

Pouco depois do jogo, Magic Johnson escreveu sua habitual postagem pós-jogo nas redes sociais avaliando o desempenho de seu novo time da NFL. Algo que ele faz religiosamente com todos os times que possui (LAFC, LA Sparks, LA Dodgers e WAS). “Os Dallas Cowboys venceram meus Commanders por 45-10. Dallas foi um time de futebol melhor esta noite, pura e simplesmente”ele escreveu.

Os Washington Commanders estão agora com 4-8 e suas esperanças nos playoffs estão praticamente fora da disputa dos playoffs, faltando mais seis semanas para o final da temporada regular da NFL.

A perda mais dolorosa de Magic Johnson como proprietário do Commanders

Para piorar a situação, antes do jogo, Magic Johnson reuniu 17 membros de sua família e vestiu todos com camisetas do Commanders para uma sessão de fotos. Todas as camisas traziam o número ’32’, em homenagem à camisa que ele usou na época da NBA. O próprio Johnson era o único no grupo vestindo a camisa bordô, enquanto todos os outros usavam branco.

“De volta para casa com minha família desfrutando de um abençoado dia de ação de graças. Em meu nome, Biscoitominha mãe Christine e toda a família Johnson desejamos a todos um Feliz Dia de Ação de Graças!”, escreveu Magic Johnson.

“Minha família e eu pensamos em gostar de um pouco de peru, molho e toda essa comida incrível com os brindes de nossos comandantes!”, Ele continuou.