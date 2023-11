Magomed Ankalaev x Johnny Walker 2 definido para o evento UFC Fight Night em 13 de janeiro

A revanche de alto risco entre Magomed Ankalaev e Johnny Walker já está marcada.

Ankalaev x Walker 2 deve acontecer no evento UFC Fight Night em 13 de janeiro, revelou o técnico de Walker, John Kavanagh, na segunda-feira. A hora do MMA. Mais tarde, o UFC anunciou o confronto como oficial.

Com Alex Pereira conquistando o título vago dos meio-pesados ​​do UFC no último sábado no UFC 295 e o ex-campeão Jamahal Hill ainda se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles, há uma boa chance de Ankalaev x Walker 2 decidir o próximo desafiante número 1 da divisão.

O evento do dia 13 de janeiro acontecerá no UFC APEX, em Las Vegas.

Ankalaev e Walker se enfrentaram anteriormente em outubro no UFC 294. A luta terminou em um no-contest caótico depois que Ankalaev acertou Walker com uma joelhada ilegal na cabeça no meio do primeiro round e o médico do ringue decidiu controversamente que Walker não poderia continuar.

Ankalaev (17-1-1, 1 NC) é o quarto meio-pesado do MMA Fighting no ranking mundial. Ele está invicto nas últimas 11 partidas no octógono, incluindo vitórias sobre Anthony Smith, Volkan Oezdemir e Thiago Santos. Ele lutou pelo empate dividido com Jan Blachowicz em uma chance pelo título vago dos meio-pesados ​​​​do UFC em dezembro de 2022, antes de sua recente luta com Walker.

Walker (21-7, 1 NC) é o 8º colocado no ranking dos meio-pesados ​​​​do MMA Fighting no mundo. Ele se recuperou de uma sequência difícil de 1-4 para vencer três lutas consecutivas sobre Ion Cutelaba, Paul Craig e Smith antes de sua saga com Ankalaev começar.