Mahomes e sua curiosa obsessão pelas roupas íntimas com as quais sempre brinca: Brittany deu para ele!

EUn Patrick Mahomes ilustre carreira na NFL abrangendo mais de 100 jogos, um ritual peculiar o acompanhou em cada competição desde sua temporada de estreia – um compromisso constante com um par singular de roupas íntimas da sorte.

O bicampeão do Super Bowl, de 28 anos, revelou esse hábito peculiar durante uma aparição no programa “Manningcast” apresentado por Peyton e Eli Manning durante o confronto do Monday Night Football entre o Notas de búfalo e Denver Broncos.

A revelação validou uma história anteriormente compartilhada pelo ex-QB reserva de Mahomes, Chade Henne, que derramou o feijão nas queridas roupas íntimas vermelhas do quarterback.

Qual é a superstição baseada em roupas íntimas de Patrick Mahomes?

Eli Manning, curioso sobre a escolha de superstição de Mahomes, questionou a necessidade da cueca vermelha, sugerindo alternativas como repetir uma refeição antes do jogo. Embora Mahomes tivesse um resposta preparada para tais perguntas.

“Primeiro, minha esposa Brittany os comprou para mim. Então, não estou jogando vocês no chão, mas tenho que usá-los”, explicou ele no Manningcast.

Ele continuou lembrando que a temporada inaugural em que vestiu as gavetas da sorte coincidiu com um desempenho estelar de 12-4 dos Chiefs em 2018, uma temporada em que Mahomes, com apenas 23 anos, conquistou seu primeiro título de MVP da liga.

Desde aquela auspiciosa primeira temporada completa, Mahomes e os Chiefs venceram dois Super Bowls e acumularam inúmeras vitórias, solidificando o status da superstição como uma tradição aparentemente imbatível.

Surgiu a questão de saber se Mahomes lava as icónicas roupas íntimas, ao que admitiu que, ocasionalmente, foram lavadas.

“Eu os lavo de vez em quando, pelo menos. Se estivermos em uma fase quente, não posso lavá-los. Tenho que continuar rolando”, concluiu Mahomes.

Entre piadas e risos, Mahomes afirmou que enquanto continua a garantir vitórias no campo de futebol, a superstição persistirá.

Mesmo com um contrato surpreendente de US$ 503 milhões e uma infinidade de apoios, os Chiefs, sob a liderança de Mahomes, continuaram sendo o time de maior sucesso nos últimos cinco anos.

Assim, a tradição peculiar das cuecas nos dias de jogo é uma prova do compromisso de Mahomes em vencer, ganhando admiração e diversão de fãs e colegas.