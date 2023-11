Mais alegações surgem em meio ao escândalo de Josh Giddey e Liv Cook – referiu-se a ela como ‘minha garota’

Trovão da cidade de Oklahomade Josh Giddey está no centro de um escândalo nas redes sociais, com rumores não verificados circulando sobre o jogador da NBA de 21 anos tendo um relacionamento sexual com uma menor de idade durante a entressafra de 2022.

Liv Cook supostamente admite namorar Josh Giddey em vídeo que vazouX

As alegações surgiram no X, provenientes de uma conta privada do Instagram chamada ‘OC Beers’, que desde então excluiu as postagens.

Apesar da falta de confirmação sobre a autenticidade das alegações, os rumores desencadearam uma tempestade nas redes sociais, com memes e piadas implacáveis ​​circulando no Twitter.

Vídeos e capturas de tela supostamente mostrando Giddey com a garota, referindo-se a ela como “minha garota”, aumentou a polêmica.

A localização e a identidade ou idade da menina ainda não foram confirmadas. Giddeya NBA e o Trovão não emitiram declarações, e Giddey fez ajustes em seu perfil do Instagram, incluindo uma foto apagada e comentários desativados.

Mais acusações nas redes sociais

Enquanto isso, a tempestade nas redes sociais trouxe à tona histórias e alegações mais antigas sobre a estrela australiana da NBA. Esses rumores renovados, originalmente circulados no X, incluem afirmações não verificadas sobre Giddeyatividades.

“Aquele cara estava na Kent State, fodendo garotos de 17 anos”, escreveu um usuário X.

Se as alegações forem verdadeiras, Giddey poderia enfrentar repercussões da NBA e possíveis ações legais, embora nenhum processo legal em andamento tenha sido relatado.

A comunidade do basquete aguarda respostas oficiais de Giddeya liga ou o time.

Apesar do escândalo, Giddey tem sido um ator importante para o Trovãocom média de 12,3 pontos, 5,7 rebotes e 4,5 assistências por jogo nesta temporada, contribuindo para o sucesso do time.