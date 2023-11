Mais de 1.800 exames de prevenção à saúde da mulher foram realizados em Penedo durante o Outubro Rosa

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), comemora o sucesso da campanha Outubro Rosa. O trabalho de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero resultou em 1.818 exames para a população feminina, principalmente de baixa renda.

Durante todo o mês, foram realizadas 902 coletas de citologia nos postos de saúde. Já no Centro de Diagnóstico, a SEMS realizou 581 mamografias, zerando a fila de espera para este exame, além de 335 ultrassons de mama.

Além dos serviços que totalizam 1.818 procedimentos proporcionados pela Secretaria de Saúde de Penedo, a gestão da pasta intensificou ações na rede básica, promovendo educação em saúde, testes rápidos, consultas com médicos e enfermeiras, vacinação, citologia em mulheres de 25 a 64 anos e a solicitação de mamografia.

Os mutirões de mamografias em mulheres de 50 a 69 anos, sem a necessidade de encaminhamento médico e ultrassons mamários, aconteceram no Centro de Diagnóstico para todas as mulheres que estavam com as suas solicitações inseridas no sistema.

Para encerrar a campanha, todos os postos de saúde da zona urbana e no Centro de Diagnóstico realizaram no dia 31 de outubro, o Dia D Noturno, com atendimentos para mulheres que não puderam realizar os exames durante o dia. A novidade teve grande adesão das usuárias que eram encaminhadas do posto até o Centro de Diagnóstico para realizar o procedimento.

“Nossas ações são diárias e constantes na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero, mas a gente enfatiza mais sobre o assunto e dá maior suporte para as unidades debaterem com a população durante o Outubro Rosa”, explica a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Sobre a iniciativa inédita, o Dia D noturno, Waninna informa que o Centro de Diagnóstico funcionou até a última paciente ser atendida. “Tudo para atingir o máximo de mulheres possíveis na luta contra essas doenças. Aproveito para agradecer e parabenizar todos os funcionários da SEMS neste momento de informação, prevenção e acolhimento a todas as mulheres penedenses”, acrescenta a gestora da SEMS.

A Prefeitura de Penedo oferta os exames de citologia, mamografia e ultrasom durante o ano todo, além de ampliar no Outubro Rosa, política pública permanente de combate ao câncer de mama, tipo que mais causa óbito em mulheres, e do cólo de útero, também com grande incidência de morte por falta, principalmente, do diagnóstico precoce.

Texto Gabriela Flores – jornalista SEMS Penedo, com edição Secom PMP