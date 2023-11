Mais de 30 celulares DEIXARÃO de ter WhatsApp em novembro

O popular aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, com seus impressionantes 2,9 bilhões de usuários ao redor do globo é uma ferramenta indispensável para muitas pessoas. Contudo, com a constante evolução e atualizações do aplicativo, alguns modelos de celular podem perder o suporte.

O que está acontecendo com o WhatsApp?

Novas atualizações, aprimoramentos e ferramentas são constantemente implementados no WhatsApp para melhorar a experiência do usuário. Contudo, isso pode resultar na incompatibilidade do aplicativo com alguns dispositivos mais antigos.

Quais celulares serão afetados?

Em novembro, mais de 30 modelos de celular não suportarão mais o WhatsApp devido aos seus sistemas operacionais obsoletos.

Aqui está a lista de modelos que serão afetados:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X2 Cover

iPhone 6

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

ZTE V956-UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Outros modelos de celular afetados

Além dos modelos mencionados acima, outros celulares também serão afetados. São eles:



LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Outras marcas afetadas incluem

Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1

THL W8

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

Novas atualizações do WhatsApp

O WhatsApp está constantemente se esforçando para melhorar a experiência do usuário. Uma das funcionalidades recentemente anunciadas permite ao usuário definir por quanto tempo suas mensagens ficarão visíveis no chat, similar à opção de enviar fotos para visualização única. Não há informações sobre quando essa função será implementada ou se estará disponível para todos os dispositivos.

Aplicativos atualizados

Se o seu celular está listado acima, é provável que você precise atualizar seu dispositivo ou encontrar uma alternativa ao WhatsApp. É sempre importante manter seu celular e aplicativos atualizados para garantir a segurança e a melhor experiência do usuário.

Últimas novidades do WhatsApp

Recentemente, o WhatsApp lançou diversas novidades. Abaixo você confere algumas delas:

Canais do WhatsApp no Brasil

Os canais do WhatsApp foram lançados no Brasil em 13 de setembro de 2023. Com esse recurso, os usuários podem receber atualizações importantes das empresas diretamente pelo app.

Para acessar os canais do WhatsApp, os usuários precisam:

Clicar na aba “Atualizações” Clicar no ícone superior direito “Buscar canais” Clicar na foto do canal que desejam seguir.

Compartilhamento de tela no WhatsApp

Em 14 de agosto de 2023, o WhatsApp lançou um recurso que permite o compartilhamento de tela durante chamadas de vídeo. Esse recurso está disponível para dispositivos Android, iOS e Windows.

Atualizações para empresas no WhatsApp Business

O WhatsApp Business superou a marca de 200 milhões de contas em 27 de junho de 2023. Além disso, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou que as empresas que usam o WhatsApp Business poderão anunciar no Instagram e Facebook sem precisar ter uma conta empresarial no Facebook.

Proteção de conversas no WhatsApp

Em 16 de maio de 2023, o WhatsApp lançou a Proteção de Conversas, um recurso que permite proteger conversas por senha ou biometria.

Pagamento para empresas no WhatsApp

Em 02 de março de 2023, o Banco Central autorizou o pagamento para empresas dentro do WhatsApp, também conhecido como “WhatsApp Pay”.

Mensagem para si mesmo

Em 29 de novembro de 2022, o WhatsApp adicionou a função “Mensagem para si mesmo”. Com esse recurso, os usuários podem enviar lembretes, links, áudios e vídeos para si mesmos.