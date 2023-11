Mais de 450 mil famílias podem receber Tarifa Social de Energia mas não se cadastraram no programa

O Governo Federal desenvolveu o Programa da Tarifa Social de Energia Elétrica com o objetivo de oferecer descontos na conta de energia para famílias de baixa renda. Em Goiás, mais de 450 mil famílias têm direito a receber esse benefício, que pode chegar a até 65% de desconto. No entanto, muitas dessas famílias ainda não se cadastraram para receber o benefício. Neste artigo, vamos explicar passo a passo como realizar o cadastro e aproveitar essa oportunidade.

Passo a Passo para se Cadastrar na Tarifa Social de Energia Elétrica

O programa Tarifa Social de Energia Elétrica já cadastrou um total de 502 mil pessoas em busca ativa de beneficiários. No entanto, cerca de 455 mil famílias em Goiás ainda não se cadastraram, mesmo sendo elegíveis para receber o desconto. Para se cadastrar, siga o passo a passo abaixo:

Atualizar seu cadastro a cada dois anos: É importante que as famílias aptas atualizem seus cadastros a cada dois anos junto aos Centros de Referência de Assistência Social ( CRAS ) das Prefeituras Municipais. Dessa forma, será possível garantir que continue recebendo o benefício. CadÚnico e na distribuidora de energia: Para se cadastrar ou manter o benefício da tarifa social, é necessário ter o cadastro atualizado no Cadastro Único ( Cadastro noe na distribuidora de energia: Para se cadastrar ou manter o benefício da tarifa social, é necessário ter o cadastro atualizado no Cadastro Único ( CadÚnico ) e também na distribuidora de energia. Renda familiar mensal: A renda familiar mensal, por pessoa, deve ser menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Essa é uma das condições para se qualificar para o programa. Idosos e pessoas com deficiência: Idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social ( BPC ), também podem se cadastrar para receber uma tarifa social. Famílias com doenças ou deficiências: Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três períodos mínimos, que tenham um membro portador de doença ou deficiência, também têm direito ao benefício.

Benefícios da Tarifa Social de Energia

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um programa implementado pelo Governo Federal que oferece descontos na conta de luz para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) ou que tenham algum componente beneficiário do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). A redução no valor da conta varia de acordo com o consumo de energia. Confira os descontos:

Consumo de até 30 quilowatts/hora: Desconto de 65% na conta de energia.

Consumo de 31 a 100 kWh/mês: Desconto de 40% no valor da conta.

Consumo de 101 a 220 kWh/mês: Desconto de 10% no valor da conta.

Para famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico, os descontos são ainda maiores: 100% de desconto até o limite de consumo de 50 kWh/mês, 40% de desconto para consumo a partir de 51 kWh/mês e 10% de desconto para consumo de 101 kWh a 220 kWh.

Famílias de Goiás aptas a participar do programa



Você também pode gostar:

De acordo com a Equatorial Goiás, distribuidora de energia responsável pelo programa no estado, o maior número de famílias aptas a participar do programa e que ainda não se cadastraram estão nos municípios de Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Luziânia, Rio Verde, Formosa, Anápolis, Senador Canedo, Novo Gama e Valparaíso de Goiás.

A inclusão dessas famílias no programa da Tarifa Social de Energia Elétrica proporciona a oportunidade de destinar recursos do orçamento pessoal para outras necessidades, como alimentação e saúde. Segundo a Equatorial Goiás, a previsão é que esse incremento na renda das famílias injete cerca de R$ 120 milhões na economia dos municípios goianos ao longo de 2023.

Não deixe de aproveitar a chance

A Tarifa Social de Energia Elétrica é uma iniciativa do Governo Federal que busca famílias beneficiárias de baixa renda, oferecendo descontos na conta de luz. Em Goiás, mais de 450 mil famílias têm direito a receber esse benefício, porém muitas ainda não se cadastraram. Portanto, é importante que as pessoas aptas aproveitem essa oportunidade e realizem o cadastro para garantir o desconto na conta de energia. Além disso, é fundamental que os cadastros sejam atualizados periodicamente para manter o benefício. Não deixe de aproveitar essa chance e economize na conta de energia elétrica.