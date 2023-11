Mais de 70 MIL vagas! Confira os editais dos concursos 2024 e se prepare

As oportunidades dos concursos 2024 são para todos os níveis de escolaridade

Se você busca por mais oportunidades, os concursos 2024 são uma grande chance. Portanto, é preciso iniciar a preparação dos estudos.

São vários cargos, em vários níveis de escolaridade. Veja a seguir e não perca.

Concursos Previstos para 2024

À medida que nos aproximamos do próximo ano, uma série de concursos está prevista, oferecendo vagas em todas as regiões do país e em diversos níveis de escolaridade. Vamos dar uma olhada mais detalhada nos concursos federais esperados para 2024:

Novidades para 2024

Com a chegada do novo ano, os concurseiros estão ansiosos pelas oportunidades nos concursos federais. Em 2023, o governo federal autorizou milhares de vagas, mas e para 2024? Vamos conferir os detalhes:

Concurso Nacional Unificado: Eficiência e Controle

O Ministério da Gestão e Inovação formou a comissão organizadora do Concurso Nacional Unificado em busca de maior eficiência e controle no processo. A expectativa é proporcionar segurança e confiabilidade a todos os envolvidos neste amplo processo seletivo.



INPA e concursos 2024

O edital do concurso INPA já está disponível, oferecendo 63 vagas para Tecnologistas e Pesquisadores, com salários iniciais atrativos. As inscrições iniciam em dezembro, e as provas estão marcadas para março de 2024.

INT: Desafios Tecnológicos no Horizonte

O Instituto Nacional de Tecnologia (INT) lançou seu edital, oferecendo 24 vagas para Tecnologistas e Pesquisadores. As inscrições começam em dezembro, e as etapas do concurso ocorrem entre maio e junho de 2024.

ON: Desvendando o Cosmos com Oportunidades Científicas

O Observatório Nacional (ON) divulgou seu edital com 22 vagas para Tecnologistas e Pesquisadores. As inscrições começam em dezembro, e as provas estão agendadas para abril e maio de 2024.

IBICT e concursos 2024

O edital do concurso IBICT oferece 31 vagas para Tecnologistas e Pesquisadores. As inscrições começam em dezembro, e a data da prova será anunciada em breve.

Novos Desafios na Segurança Pública: PRF em Destaque

Um novo concurso para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi solicitado, visando 4.902 vagas para Policiais Rodoviários. Aguardamos a reestruturação do órgão para o lançamento do edital. Confira mais concursos 2024.

PRF Administrativo: Oportunidades no Setor Administrativo

O edital PRF Administrativo foi solicitado para 219 vagas de Agente Administrativo, oferecendo uma oportunidade para nível médio com salário inicial atrativo.

PF Administrativo e concursos 2024

O edital do concurso PF Administrativo prevê 734 vagas de níveis médio e superior, com salários iniciais competitivos.

ANAC: Regulando a Aviação Civil com Especialistas

Um novo concurso para a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi autorizado, oferecendo 70 vagas para Especialistas em Regulação de Aviação Civil, com salário inicial atrativo. O edital será lançado até janeiro de 2024.

O próximo ano promete uma variedade de oportunidades, abrangendo áreas científicas, segurança pública e regulação, proporcionando opções para candidatos de diferentes perfis.

Outras oportunidades em concursos 2024

Veja a lista e não deixe de conferir as vagas, cargos e salários.

Polícia Rodoviária Federal: Desafios na Segurança Pública

Vagas: 4.902 para Policial Rodoviário

4.902 para Policial Rodoviário Requisitos: Nível superior

Nível superior Salário Inicial: R$ 10.790,87

R$ 10.790,87 Observação: A reestruturação do órgão é essencial para a realização do novo edital.

Polícia Rodoviária Federal – Administrativo: Oportunidades em Nível Médio

Cargo: Agente Administrativo

Agente Administrativo Vagas: A serem divulgadas

A serem divulgadas Salário Inicial: R$ 4.951,28

Polícia Federal Administrativo: Contribuindo para a Segurança Nacional

Vagas: 734 para diversos níveis

734 para diversos níveis Salário Inicial: Até R$ 5.992,69

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): Regulação na Aviação Civil

Vagas: 70 para Especialista em Regulação de Aviação Civil

70 para Especialista em Regulação de Aviação Civil Salário Inicial: R$ 16.413,35

R$ 16.413,35 Previsão: Edital até janeiro de 2024, com provas dois meses após o lançamento.

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): Desafios Inovadores

Vagas: 370 para níveis superior e médio

370 para níveis superior e médio Observação: A adesão ao Concurso Nacional Unificado ainda não está confirmada. O edital deve ser publicado até 27 de março de 2024.

Ministério dos Povos Indígenas (MPI): Novo Horizonte para Servidores

Vagas: 30 para analista técnico-administrativo

30 para analista técnico-administrativo Requisitos: Nível superior

Nível superior Prazo: Edital até 27 de março de 2024

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Vagas: 50 para especialista em regulação e vigilância sanitária

50 para especialista em regulação e vigilância sanitária Comissão: Formada e composta por representantes do órgão

Formada e composta por representantes do órgão Previsão: Edital a ser divulgado

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)

Comentários do Secretário: Destaca a real necessidade de servidores, especialmente na carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.

Destaca a real necessidade de servidores, especialmente na carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Autorização: 440 vagas autorizadas, mas ainda longe do necessário (necessidade real de 1.600 servidores).

O próximo ano reserva diversas oportunidades em setores cruciais, desde a segurança pública até a regulação da aviação civil e inovação nos serviços públicos.