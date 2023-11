Mais proteção para MEIs no Bolsa Família? Confira a proposta deste ministro

Em entrevista ao Poder360, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, revelou que está considerando a implementação de uma política voltada para beneficiários do Bolsa Família que almejam se tornar empreendedores. A proposta visa garantir uma proteção de 2 anos para aqueles que decidirem formalizar-se como Microempreendedores Individuais (MEIs), assegurando que durante esse período não enfrentem o risco de perder o benefício social.

França destacou a importância de estimular o empreendedorismo entre os beneficiários do Bolsa Família, enxergando-o como um caminho para o aumento da renda e autonomia financeira. A iniciativa busca criar um ambiente favorável para que indivíduos que dependem do programa social possam iniciar e consolidar seus próprios negócios.

De acordo com França, dados indicam que aproximadamente 70% dos Microempreendedores Individuais possuem uma renda mensal de até 2 salários mínimos, equivalente a R$ 2.640. A proposta, se aprovada, busca apoiar especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade econômica, promovendo a inclusão social e econômica por meio do empreendedorismo.

O termo “MEI” tem ganhado destaque no cenário empreendedor brasileiro, representando uma sigla de grande importância para os profissionais autônomos. MEI corresponde a Microempreendedor Individual e ao se cadastrar como MEI, o empreendedor torna-se um profissional legalizado, adquirindo um CNPJ que abre portas para uma série de vantagens e facilidades no mundo dos negócios.

A essência do MEI está na simplificação do processo de formalização, permitindo que empreendedores individuais exerçam suas atividades de maneira legal e com benefícios significativos. No entanto, vale informar que para ingressar na categoria de Microempreendedor Individual, é necessário que a área de atuação do profissional esteja na lista oficial das atividades permitidas para o MEI.

O processo de inscrição como MEI e demais serviços relacionados pode ser efetuado de maneira prática e descomplicada pelo site www.portaldoempreendedor.gov.br. O Portal do Empreendedor é a plataforma oficial que concentra todas as ferramentas necessárias para a gestão e regularização do Microempreendedor Individual.

O Bolsa Família conta com uma regra de transição que viabiliza a participação de beneficiários como Microempreendedores Individuais (MEIs), desde que atendidos determinados critérios financeiros. De acordo com informações disponibilizadas pelo governo federal, é possível continuar recebendo o benefício, desde que a renda familiar mensal não ultrapasse R$ 660 por integrante da família.

Isso significa que a regra de transição é aplicada quando a renda per capita familiar ultrapassa R$ 218 mensais, mas se mantém até meio salário mínimo (R$ 660). Nesse caso, a família pode permanecer no programa Bolsa Família por até 2 anos, recebendo 50% do valor do benefício que corresponde ao perfil familiar.

Essa medida busca conciliar o apoio financeiro oferecido pelo Bolsa Família com a iniciativa empreendedora, permitindo que os beneficiários se tornem MEIs sem a perda imediata do benefício social. A regra de transição proporciona um período de adaptação e sustentação financeira, representando um estímulo para que as famílias possam explorar oportunidades de empreendedorismo.

Vale lembrar que o Bolsa Família é um programa de transferência de renda direcionado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e extrema pobreza no Brasil. Para ser elegível e receber o benefício, as famílias precisam atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo federal, como uma renda per capita máxima e a inscrição no CadÚnico.