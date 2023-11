MAIS UM problema com CLIENTES do NUBANK? Veja o que o banco diz a respeito

O Nubank é um dos principais bancos digitais da atualidade. Essa fintech oferece diversas vantagens que atraem um grande número de usuários, por exemplo, a abertura de conta de maneira rápida e prática.

Além disso, os clientes têm acesso a uma variedade de opções de crédito e investimento. Por fim, gerenciar a conta no Nubank é mais ágil em comparação com um banco tradicional. Por esses motivos, milhões de clientes optam por essa plataforma.

Clientes do Nubank se sentem insatisfeitos com problemas relacionados ao PIX

É importante observar que mesmo sendo um banco digital popular, alguns problemas podem surgir. Nos últimos dias, muitos clientes reclamaram devido a uma falha ao enviar transferências pelo PIX: os usuários relataram que uma tela de erro aparecia no app.

Contudo, o problema no serviço de PIX do Nubank não afetou a totalidade dos usuários. Segundo relatos dos internautas, uma mensagem informava que não era possível concluir a transação.

Algo relevante a ser observado é que nenhum cliente da fintech sofreu prejuízos. Na verdade, os valores continuavam na conta da pessoa. No entanto, não era possível realizar transações. Durante o pico do problema, o banco digital registrou mais de 140 reclamações.

O que fazer quando isso ocorrer

Para solucionar problemas no roxinho quando ocorrem bugs, siga as seguintes orientações:

Entre em contato com o banco: Geralmente, quando o sistema do Nubank apresenta problemas, é necessário entrar em contato com o banco. A fintech costuma resolver o bug em algumas horas, no máximo. Muitos usuários relatam que no mesmo dia já conseguem movimentar suas contas após o contato;

Registre os valores em sua conta: É importante manter um registro dos valores presentes em sua conta para evitar possíveis perdas financeiras. Essa dica é válida para qualquer banco;

Use o menu do próprio aplicativo: Caso o problema persista, utilize o menu do aplicativo, pois ele pode fornecer informações e recursos para resolver o contratempo;

Entre em contato com o SAC ( Serviço de Atendimento ao Consumidor ): Se mesmo após as etapas anteriores o problema não for resolvido, entre em contato com o SAC por e-mail, telefone, WhatsApp ou outros canais disponibilizados pela empresa. Não se esqueça de tirar prints da tela para documentar o ocorrido;

Acione o Procon: Se mesmo após contatar o SAC o problema não for solucionado, você pode recorrer ao Procon para buscar uma solução.



Roxinho alerta para os golpes

É fundamental comentar a respeito dos inúmeros golpes na internet que veem ocorrendo. É comum que os criminosos se façam passar por instituições financeiras ou órgãos públicos.

Eles frequentemente solicitam uma série de informações das vítimas e conseguem acessar suas contas. Em alguns casos, persuadem as pessoas a realizar transações financeiras, como transferências via PIX ou solicitações de empréstimos, entre outras ações fraudulentas. Essa realidade afeta todos os bancos.

No caso do Nubank, salienta-se que há apenas uma situação em que a fintech entra em contato com os clientes por telefone: quando há uma dívida pendente e surge a oportunidade de renegociação. Nesse contexto, os atendentes não solicitarão informações pessoais, como o número do documento, por exemplo.

A equipe de atendimento já possui essas informações e pedirá apenas que o cliente as confirme. Conforme informado no site da fintech, os atendentes podem pedir que se confirme os três primeiros dígitos do CPF. Além disso, é crucial nunca fornecer senhas por telefone, nem digitá-las através das teclas, uma vez que a maioria dos golpes na internet envolvem a obtenção de senhas.

Por fim, ao utilizar o PIX, os clientes devem tomar precauções. Se houver a necessidade de efetuar um pagamento, o roxinho enviará o boleto e será possível realizar o pagamento através do código QR Code.

Desconfie de transações via PIX que utilizem chaves como e-mails, CPFs, CNPJs ou números de telefone. Mesmo quando se trata de PIX por QR Code ou a função “Copia e Cola,” é importante verificar sempre as informações do destinatário e o valor antes de confirmar a operação, a fim de evitar possíveis golpes.

