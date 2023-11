Os fãs do Buffalo Bills parecem ter encontrado um novo alvo para suas frustrações – a atriz Hailee Steinfeld.

Em uma história muito familiar, o jogo da culpa está a todo vapor enquanto os fãs apontam o dedo para o Estrela indicada ao Oscar pelas recentes lutas do quarterback Josh Allen em campo.

Hailee Steinfeld é uma distração para Allen?

O relacionamento entre Hailee Steinfeld e Josh Allen começou em Marchare, na tradição clássica do fandom de futebol, ela agora está sendo rotulada como uma potencial “Distração” por Contas fãs.

Com a equipe sentada em 5-5e Allen liderando a NFL em interceptações, alguns são rápidos em atribuir os desafios do quarterback ao seu status de relacionamento.

Apesar de Allens estatísticas da temporada, incluindo liderar o NFL em passes para touchdown e um 70,3 por cento taxa de conclusão, os fãs parecem não se intimidar em sua crença de que a atriz é de alguma forma culpada pelo time desempenho medíocre esta estação.

Contas os fãs recorreram às redes sociais para expressar suas opiniões, com um fã chateado questionando Hailee Steinfeld influência sobre Allens atividades fora de temporada.

Outro fã ponderou quando será aceitável apontar a culpa diretamente para a atriz.

A mediocracia do Bills está afetando os fãs

Notavelmente, os meios de comunicação social também estão a juntar-se ao coro, alimentando ainda mais a narrativa de que Hailee Steinfeld pode ser a causa do Allens problemas em campo.

A recente demissão do coordenador ofensivo Ken Dorsey acrescenta outra camada de incerteza ao Contas’ temporada.

Enquanto o jogo de culpa intensifica, a ideia de que Josh Allen deveria se separar Hailee Steinfeld continua a ganhar força, apesar da sua lógica questionável.

O status atual do relacionamento do quarterback com o Atriz indicada ao Oscar parece estar sob o microscópio, com fãs em busca de respostas para o Contas’ lutas da temporada.

O jogo de culpa está em pleno andamento, e Hailee Steinfeld é agora uma jogador relutante no mundo de Notas de búfalo futebol.