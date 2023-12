Mandado de prisão emitido para estrela da NFL Von Miller por agressão a mulher grávida

De acordo com um porta-voz do Departamento de Polícia de Dallas… o mandado decorre de um incidente envolvendo Miller e uma mulher em 1º de novembro. 29, por volta das 11h.

Na manhã de quinta-feira, o pass rusher do Buffalo Bills, de 34 anos, não havia sido preso.

A equipe de Miller divulgou um comunicado sobre o assunto, dizendo: “Esta manhã, fomos informados de um incidente envolvendo Von Miller. Estamos no processo de coleta de mais informações e não faremos mais comentários neste momento.”

Miller, que é de DeSoto, Texas, está atualmente em uma semana de folga. Ele jogou pela última vez pelo Buffalo no domingo, na Filadélfia, registrando 21 snaps na derrota na prorrogação para os Eagles.

Miller inicialmente começou sua carreira em 2011 com o Broncos e montou um currículo no Hall da Fama para a franquia Denver – mas foi negociado com o Rams durante a temporada de 2021.