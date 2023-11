Maneira SIMPLES de mudar número vinculado à sua conta do WhatsApp

Se você pertence ao grupo daqueles brasileiros que preferem utilizar mais o WhatsApp do que efetuar chamadas telefônicas pelo celular como meio de comunicação, ficará satisfeito em descobrir como é possível modificar o número de telefone vinculado à sua conta.

O procedimento é seguro e assegura que nenhuma informação ou contato seja extraviado durante o processo. Deseja aprender como realizar a mudança no número do seu WhatsApp, sem correr o risco de perder qualquer dado? Abaixo, mostraremos um passo a passo tanto para usuários de celulares Android quanto para aqueles que utilizam dispositivos com sistema iOS.

Veja como alterar o número de celular associado ao WhatsApp

Para modificar o número vinculado à sua conta do WhatsApp, seguindo um novo número de celular, o procedimento apresenta variações entre Android e iPhone (iOS). O app disponibiliza a funcionalidade “mudar número”, possibilitando essa transição no mesmo dispositivo móvel onde você já utiliza o serviço.

Android

Para efetuar a troca no Android, siga estes passos:

Toque nos três pontos, acesse “Mais opções” e, em seguida, “Configurações > Conta”;

Escolha “Mudar número” na tela de configurações de conta;

Insira seu número antigo e o novo no formato internacional;

Opte por notificar ou não seus contatos;

Confirme o novo número com um código SMS.

iOS

No iPhone (iOS), os passos diferem:



Acesse “Configurações” e selecione “Conta” > “Mudar número” > “Avançar”;

Preencha os campos do número antigo e do novo;

Ative ou desative a opção “Notificar contatos”;

Confirme o novo número com um código SMS.

Procedimento garante manutenção dos contatos e informações

Ao efetuar a troca, seus dados, incluindo foto de perfil, conversas individuais e em grupo, além de configurações, serão transferidos para o novo número. A conta associada ao número anterior será eliminada, tornando-se invisível para seus contatos. Contudo, se estiver migrando para um novo dispositivo, é imperativo realizar a troca do número no aparelho antigo primeiro, assegurando uma transição adequada do WhatsApp.

Quais as vantagens que o usuário tem que fazer a troca dos números e continuar utilizando o WhatsApp?

O WhatsApp apresenta uma variedade de benefícios que o tornam um aplicativo popular e valioso para a comunicação. Sua interface intuitiva e a ampla aceitação proporcionam vantagens notáveis:

Comunicação instantânea – Possibilita a troca instantânea de mensagens de texto, voz, imagens e vídeos, facilitando a comunicação em tempo real;

Chamadas de voz e vídeo – Oferece chamadas de voz e vídeo gratuitas, permitindo interações mais pessoais, mesmo a longas distâncias;

Grupos – Capacidade de criar grupos para interações coletivas, facilitando discussões, compartilhamento de informações e organização de eventos;

Compatibilidade global – Funciona em vários sistemas operacionais e é acessível em smartphones, tablets e computadores, possibilitando a conexão entre diferentes dispositivos;

Economia de custos – Utiliza dados da internet para comunicação, reduzindo os custos de mensagens e chamadas telefônicas tradicionais.

Segurança das mensagens – Utiliza criptografia de ponta a ponta para proteger as mensagens, garantindo a privacidade dos usuários;

Facilidade de compartilhamento – Permite o compartilhamento rápido de documentos, localização, contatos e arquivos multimídia;

Status e atualizações – Os usuários podem compartilhar status temporários, fotos ou vídeos, mantendo contatos informados sobre suas atividades;

Business WhatsApp – Para empresas, o WhatsApp Business oferece recursos adicionais, como perfil comercial, respostas automáticas e estatísticas;

Integração com outros apps – Permite a integração com diversos aplicativos, facilitando o compartilhamento de conteúdo de diferentes plataformas.

Essas vantagens solidificam o WhatsApp como uma ferramenta versátil e amplamente adotada para comunicação pessoal, profissional e comercial em todo o mundo.