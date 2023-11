Manifestantes anti-petróleo quebram vidro que cobre pintura famosa em Londres

Os manifestantes anti-petróleo pisaram no acelerador na sua mais recente demonstração de activismo ambiental… romper uma espécie de tecto de vidro… ou uma pintura cara coberta de vidro, é mais parecido.

Esta manifestação selvagem ocorreu na segunda-feira na National Gallery de Londres – que abrigava o Diego Velázquez pintura que você vê aqui… sendo absolutamente esmagado por alguns defensores do Just Stop Oil, que têm um histórico de destruição de arte para defender seu ponto de vista.

Veja… esse cara e essa garota – que ostentam orgulhosamente suas camisas do JSO – vão para a cidade na capa de vidro desta obra de arte de Velázquez, conhecida como Vênus de Rokeby. Não parece que eles conseguiram chegar à pintura por baixo, mas destruíram o exterior.

A Polícia Metropolitana de Londres confirma que os dois ativistas foram presos sob suspeita de danos criminais… mas há mais do que apenas suspeita aqui, as evidências são claras e contundentes.

Aliás, a pintura já tinha algum histórico de vandalização. Em 1914, as sufragistas Maria Richardson cortou a obra de arte da “mulher mais bonita do mundo” por a) a nudez retratada pelo olhar masculino e b) para fazer uma declaração política após a prisão de seu compatriota, Emmeline Pankhurst .. que pressionou para que as mulheres conseguissem o voto.