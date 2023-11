Manifestantes pró-palestinos interrompem desfile do Dia de Ação de Graças da Macy’s

Grupos de manifestantes colaram as mãos na 6ª Avenida enquanto a Parada do Dia de Ação de Graças da Macy’s passava… forçando a polícia de Nova York a redirecionar carros alegóricos e balões.

Multidões tentaram abafar as manifestações com vaias… e os policiais acabaram removendo os manifestantes do percurso do desfile… mas não sem atrasos.