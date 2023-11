Manifestantes pró-palestinos inundam DC e se reúnem do lado de fora da Casa Branca

Milhares e milhares de pessoas deslocaram-se à capital da nossa nação neste fim de semana para condenar a guerra Israel-Palestina… acabando por chegar à Casa Branca para fazerem ouvir as suas vozes.

Um protesto massivo formou-se em Washington DC no sábado, com mais de cem mil (se não mais) manifestantes pró-Palestina marchando pelas ruas da cidade e pedindo um cessar-fogo imediato – ao mesmo tempo que gritavam consistentemente “Palestina Livre!”



É uma das maiores reuniões desse tipo que ocorreu desde o início do conflito no mês passado – e está bastante claro que eles não acham que nosso governo esteja do lado certo da história aqui, incluindo o Presidente Joe Biden …cujo nome estava na frente e no centro o tempo todo.

Isso ficou bastante claro quando um enorme grupo de manifestantes finalmente chegou à Casa Branca – ou melhor, ao portão da frente… o que mantém os espectadores bastante afastados.

Se você não reconhece mais o seu país, não é só você. Esta é a Casa Branca… neste momento. pic.twitter.com/8LWQ8Im2PT -Wesley Hunt (@WesleyHuntTX) 5 de novembro de 2023

Ainda assim, eles certamente deram a conhecer a sua presença… tanto que atraiu a atenção dos agentes do Serviço Secreto – que saíram para o relvado e garantiram que ninguém arrombasse o portão e entrasse no terreno, e pelo parece… ninguém fez isso.

No entanto… o protesto na Casa Branca tornou-se um pouco assustador, especialmente quando um punhado de pessoas escalou o portão e agitou bandeiras palestinas… sem nunca passar por cima. Também se ouviam cânticos de “F*** Joe Biden”, bem como “Allahu Akbar”… uma frase árabe que é a pedra angular da fé islâmica, que significa “Deus é o maior”.

As reacções ao protesto estão divididas, e na verdade resumem-se à forma como as pessoas se sentem sobre o conflito no Médio Oriente neste momento – aqueles que são pró-Palestina viram-no como justo e necessário… enquanto outros viram-no como um movimento surpreendente que potencialmente pressagia que o pior está por vir.

De qualquer forma… essas pessoas estavam por aí fazendo as suas vozes serem ouvidas – e embora haja relatos de algumas prisões aqui e ali, parece que tudo permaneceu em grande parte pacífico.

🇵🇸Hoje o povo fez história! 300.000 marcharam em Washington DC para exigir o fim do genocídio de Biden e de Israel contra Gaza e exigir liberdade para a Palestina!#March4Palestina pic.twitter.com/RmDqZCftAD – Coalizão RESPOSTA (@answercoalition) 4 de novembro de 2023

Parte da razão pela qual o protesto pró-Palestina pode ter chegado a DC é devido à forma como os EUA estão respondendo à operação terrestre em curso conduzida por Israel… que continua a avançar através de Gaza em busca do Hamas terroristas e reféns.

Claro, nem é preciso dizer… enquanto tentavam erradicar o Hamas, houve muitas vítimas civis ao longo do caminho – com as autoridades palestinas dizendo que a contagem de corpos está se aproximando da marca de 5 dígitos. .algo que despertou preocupação de alguns aliados de Israel, incluindo os EUA

Os relatórios dizem que as autoridades americanas, incluindo o Sec. do Estado Anthony Blinkenestão pedindo discretamente a Israel para fazer uma pausa – mas não parece Benjamim Netanyahu está atendendo ao seu pedido.

Este sentimento contra Israel está a crescer e a tornar-se também mais popular entre as celebridades – cada vez mais pessoas de alto nível exigem que Israel pare a sua campanha… insistindo que a sua resposta é desproporcional agora, e está a reivindicar demasiados inocentes no processo.



Macklemore está entre as estrelas que têm falado abertamente – na verdade, ele esteve lá em DC no sábado e falou a um grupo de manifestantes num discurso apaixonado… no qual chamou o que Israel está a fazer em Gaza de “genocídio”, e isso teve um grande aplauso da multidão.

A questão tornou-se incrivelmente controversa nos Estados Unidos… mas à medida que as semanas passam, vemos cada vez mais pessoas a sair às ruas – e muitas vezes são pró-Palestina.

Como dissemos… Israel, até agora, mantém-se firme na sua missão. Eles sentem que têm todo o direito de intervir e exigir justiça sobre os 1.400 israelenses inocentes que foram massacrados.