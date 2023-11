MAPA anuncia processo seletivo para auxiliar de laboratório, farmacêutico, químico e outros cargos

O edital do Processo seletivo MAPA anuncia 316 vagas para fundamental, médio e superior

Mais uma chance para se destacar no mercado de trabalho por meio de processo seletivo. Desta vez, são 316 vagas para fundamental, médio e superior no MAPA-Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ficou interessado? Confira já como se inscrever.

A inscrição e a realização das provas são dois detalhes crucias em um processo seletivo. Veja com antecedência e se prepare o quanto antes,

Sobre as vagas

Antes de mais nada, é válido destacar que as chances são para provimento imediato e formação de cadastro reserva. A divisão acontece da seguinte forma:

79 são destinadas para início imediato e 237 para formação de cadastro de reserva.

Confira a lista de acordo com a escolaridade:

Nível fundamental

CARGOS VAGAS SALÁRIO Auxiliar de laboratório 15 + 60 CR R$ 4.000,00



Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico de Laboratório 14 + 60 CR R$ 5.500,00

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Farmacêutico 14 + 57 CR R$ 6.130,00 Químico 15+ 60 CR R$ 6.130,00

Sobre as oportunidades, são divididas entre estas cidades:

Campinas (SP),

Porto Alegre (RS),

Pedro Leopoldo (MG),

Goiânia (GO),

Recife (PE) ou

Brasília (DF).

O que fazem estes cargos do processo seletivo

Nas vagas, os aprovados deverão realizar as seguintes atribuições:

Técnico de Laboratório: ensino médio técnico em Biotecnologia ou Análises Clínicas ou Metrologia ou Química ou Agroindústria ou Alimentos ou Farmácia ou Viticultura e Enologia ou Agropecuária e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional.

Agente de Atividades Agropecuárias: ensino médio técnico em Agricultura ou Agropecuária.

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal: ensino médio completo ou equivalente.

Auditor Fiscal Federal Agropecuário: superior, em nível de graduação, concluído em área específica, conforme definido no edital.

Como serão as provas deste processo seletivo MAPA

O processo seletivo vai realizar uma etapa única de prova – fase objetiva. De acordo com o edital, prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada em 10 de dezembro e será composta por 65 questões de múltipla escolha com quatro opções de resposta e apenas uma certa e valerá, no total, 100 pontos.

Vale lembrar que os conteúdos que serão cobradas são:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Língua Inglesa;

Legislação geral; e

Conhecimentos Específicos.

Como se inscrever no processo seletivo

Os interessados poderão se inscrever no período de 9 a 17 de novembro, no site da banca organizadora, Instituto Verbena. Sobre as taxas, os valores citados são:

MAPA e novo edital

O órgão prepara para um novo concurso público. Ao todo serão 440 vagas e participação no CNU- Concurso Unificado.

As vagas ofertadas são:

Auditor Fiscal Federal Agropecuário (Agronomia, Farmácia, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia): 200 vagas;

100 vagas; Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal: 100 vagas;

Enem dos concursos

Os órgãos participantes são:

São 6.640 vagas divididas entre estes órgãos:

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): 895 vagas;

Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas): 502 vagas;

Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária): 742 vagas;

Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária): 440 vagas;

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia): 80 vagas;

MTE (Ministério do Trabalho e Emprego): 900 vagas;

Ministério da Saúde: 220 vagas;

AGU (Advocacia Geral da União): 400 vagas;

Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar): 40 vagas;

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica): 40 vagas;

Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários): 30 vagas;

Outras vagas

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar): 35 vagas;

MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços): 110 vagas;

MCTI em partes (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação): 296 vagas;

MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública): 130 vagas;

MinC (Ministério da Cultura): 50 vagas;

MEC (Ministério da Educação): 70 vagas para ATPS;

MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania): 40 vagas;

MPI (Ministério dos Povos Indígenas): 30 vagas;

MPO (Ministério do Planejamento e Orçamento): 60 vagas;

MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e as carreiras transversais: 1.480 vagas;

Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira): 50 vagas.