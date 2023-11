Marfrig ABRE VAGAS no Centro-Oeste e Sul do Brasil e mais!

A Marfrig, empresa que é uma das companhias líderes em carne bovina e maior produtora de hambúrguer no mundo, está com excelentes vagas de emprego abertas no mercado. Posto isso, antes de falar mais sobre, verifique a lista de opções disponíveis no presente momento:

Desossador – Auxiliar/Operacional – Mato Grosso do Sul;

Refilador (a) – Global Foods – Auxiliar/Operacional – Mato Grosso do Sul;

Mecânico (a) Industrial III – Técnico – Brasil;

Magarefe – Auxiliar/Operacional – Mineiros / GO;

Serrador III – Auxiliar/Operacional – Mineiros / GO: Riscar e serrar o peito por meio de utilização de serra circular; Efetuar a divisão de meia carcaça bovina, por meio da utilização de serra circular; Assegurar que a serra esteja em bom estado de uso, mediante analise no inicio de cada jornada do estado mecânico e elétrico do equipamento equipamento e informando ao Líder eventual problema identificado;

Auxiliar Operacional II – Mineiros / GO;

Auxiliar Operacional – Mineiros / GO;

Assistente de Controle de Qualidade – Auxiliar/Operacional – Mineiros / GO;

Refilador (a) – Auxiliar – Mineiros / GO;

Desossador II – Mineiros / GO – Efetivo;

Supervisor Operacional – Embalagem Secundária – Coordenação – Várzea Grande / MT;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Técnico – Bagé / RS: Responsável por garantir e executar tarefas de caráter técnico especializado relacionadas à segurança do trabalho, visando garantir a integridade física dos colaboradores e aplicação de técnicas de Gestão da empresa e em atendimento dos requisitos legais;

Supervisor Operacional – Corte Expedição Carne com Osso – Várzea Grande / MT;

Coordenador Industrial – Área Fria – Supervisão/Coordenação – Várzea Grande / MT.

Mais sobre a Marfrig

Falando um pouco mais sobre a Marfrig, vale frisar que a companhia têm mais de 30 mil colaboradores e conta com 31 unidades localizadas no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Estados Unidos.

Além disso, é responsável pelo processamento e comercialização de carne in natura, produtos processados, pratos prontos à base de carne bovina, produtos complementares e derivados de carne, além de couro para os mercados nacional e internacional.

A Marfrig é reconhecida por sua atuação sustentável, com projetos pioneiros para a transformação da cadeia pecuária com foco na preservação do meio ambiente e de recursos naturais.

Consulte alguns benefícios

Auxílio fretado;

Restaurante interno;

Seguro de vida;

Vale-alimentação;

Dentre outros.



Você também pode gostar:

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que você já pôde visualizar as vagas da Marfrig, você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Vagas.com. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (horário, salário, localização e etc) com calma e se candidatar.

Para ficar sabendo das principais vagas de emprego e das notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no NC e não perder sequer um detalhe!