Maria em ‘Vila Sésamo’ ‘Memba Her?!

Atriz americana Sônia Manzano tinha 21 anos quando começou a interpretar Maria – que morava e trabalhava na Vila Sésamo no “Fix-It-Shop” – no icônico programa infantil de televisão da PBS “Vila Sésamo” de 1971 a 2015.

Além de todos os fantoches incríveis do bairro… O programa educacional estava repleto de um elenco dinâmico como Emílio Delgado como o marido e guitarrista de Maria que ajudou a administrar a “Fix-It-Shop”, Luis e o falecido Bob McGrath (que interpretou Bob de 1969 a 2016) … o professor de música com canções populares como “The People in Your Neighborhood” e “Believe in Yourself”.