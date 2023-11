MARINHA abre seleção para oficiais em diferentes estados; confira áreas e especialidades

Processo seletivo da Marinha oferta vagas com salários que podem chegar a mais de R$ 11 mil mensais.

A Marinha do Brasil está com processo seletivo aberto para três distritos navais brasileiros.

As vagas são destinadas ao Serviço Militar Temporário. Os interessados devem ter nível superior completo para o cargo de Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 9º distrito naval da Marinha do Brasil que compreende, respectivamente, os estados da Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Amazonas.

Ao todo, são oferecidas 116 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

2º Distrito Naval – Bahia e Sergipe



Odontologia – Prótese – 4 vagas;

Odontologia – Periodontista – 1 vaga;

Odontologia – Implantodontista – 1 vaga;

Odontologia – Odontopediatria – 1 vaga;

Odontologia – Ortodontista – 1 vaga;

Enfermagem – Salvador/BA – 2 vagas;

Enfermagem – Aracaju/SE – 1 vaga;

Fisioterapia – Salvador/BA – 2 vagas;

Nutrição – Salvador/BA – 1 vaga;

Farmácia – Salvador/BA – 1 vaga;

Administração – Salvador/BA – 2 vagas;

Ciências Contábeis – Aracaju/SE – 1 vaga;

Comunicação Social – Salvador/BA – 1 vaga;

Informática – Salvador/BA – 1 vaga;

Psicologia – Salvador/BA – 1 vaga;

Magistério: Biologia – 1 vaga;

Geografia – 1 vaga;

História – 1 vaga;

Pedagogia – 1 vaga;

Engenharia Mecânica – 1 vaga;

Engenharia Civil – 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário STA (1) – Porto Seguro – BA – 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário STA (1) – Ilhéus-BA – 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário STA (1) – Juazeiro – BA – 1 vaga.

3º Distrito Naval – Rio Grande do Norte

Cirurgião-dentista (Cirurgia Buco-Maxilo-Facial) – 1 vaga;

Cirurgião-dentista (Prótese Dentária) – 3 vagas;

Cirurgião-dentista (Periodontia) – 2 vagas;

Cirurgião-dentista (Ortodontia) – 1 vaga;

Cirurgião-dentista (Endodontia) – 1 vaga;

Cirurgião-dentista – 1 vaga;

Farmácia – 1 vaga;

Enfermagem – 2 vagas;

Administração – 1 vaga;

Serviço Social – 1 vaga;

Biblioteconomia – 1 vaga;

Direito – 2 vagas;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Comunicação Social – 1 vaga;

Teologia Católica – 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário – 6 vagas;

Informática – 2 vagas;

Engenharia Metalúrgica – 1 vaga;

Engenharia Civil – 2 vagas;

Engenharia Telecomunicações – 1 vaga;

Engenharia Eletrônica – 1 vaga;

Pedagogia – 4 vagas;

Biologia – 2 vagas;

Português (Letras) – 1 vaga.

4º Distrito Naval – Pará

Médico (Infectologista) – 1 vaga;

Médico (Urologista) – 1 vaga;

Médico (Anestesista) – 1 vaga;

Cirurgião Dentista – Especialização Endodontia – 1 vaga;

Farmácia – Especialização Hospitalar – 1 vaga;

Farmácia – Especialização Citologia – 1 vaga;

Enfermagem – Especialização Terapia Intensiva – 1 vaga;

Nutrição – 1 vaga;

Administração – 1 vaga;

Ciências Contábeis – 1 vaga;

Direito – 2 vagas;

Psicologia – 1 vaga;

Segurança do Tráfego Aquaviário – Vistoriador Naval – 1 vaga;

Pedagogia – 1 vaga;

Engenharia Ambiental – 1 vaga;

5º Distrito Naval – Rio Grande do Sul

Administração – 3 vagas;

Direito – 1 vaga;

Informática – 1 vaga;

Meteorologia – 1 vaga;

Vistoriador Naval – 2 vagas;

Técnica-Magistério Educação Física – 1 vaga;

Técnica-Magistério Matemática – 1 vaga;

Técnica-Magistério Pedagogia – 3 vagas;

Engenharia Naval – 1 vaga;

Engenharia Elétrica – 1 vaga;

Cirurgia Geral – 1 vaga;

Clínica Médica – 1 vaga;

6º Distrito Naval – Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

Odontologia – Especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial – 1 vaga;

Farmácia – 2 vagas;

Enfermagem – 1 vaga;

Especialização em Direito Urbanístico e Ambiental – 1 vaga;

Vistoriador Naval – Nível 1 – 1 vaga;

Engenharia Civil – 1 vaga;

9º Distrito Naval – Amazonas

Medicina – Ginecologia – 1 vaga;

Medicina – Pediatria – 1 vaga;

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 41 anos;

Possuir altura mínima de 1,54m e máxima de 2m;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo da Marinha do Brasil têm entre os dias 23 de novembro de 2023 a 7 de dezembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site de interesse da vaga.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 140,00.

Quais as etapas de seleção?

O processo seletivo para a Marinha do Brasil contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Inspeção de saúde de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Teste de aptidão física de ingresso de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 25 de fevereiro de 2024.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.