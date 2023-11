Mark Andrews fora desta temporada? Ravens TE e Odell Beckham Jr.

Corvos de Baltimore extremidade apertada Marcos Andrews sofreu uma “lesão muito grave no tornozelo” durante Quinta à noite futebol contra o Cincinnati Bengals no M&T Bank Stadium e provavelmente perderá o resto da temporada, de acordo com o técnico John Harbaugh.

Andrews, 28 anos, caiu no início do primeiro quarto quando o linebacker do Bengals Logan Wilson abordou-o por trás e segurou enquanto deslizava até os tornozelos. O mesmo jogador do Cincy machucou momentaneamente o quarterback Lamar Jackson pouco depois de maneira semelhante.

O Ravens TE saiu para o vestiário e descartou logo depois. Depois que o Baltimore derrotou o Cincinnati por 34 a 20, Harbaugh sugeriu que a “lesão muito grave no tornozelo” poderia encerrar a temporada.

Andrews passará por uma avaliação mais aprofundada antes de receber uma designação oficial, mas provavelmente irá para a lista de reserva de lesionados.

Odell Beckham Jr. se machucou ao se recusar a cair

Receptor amplo Ravens Odell Beckham Jr.. também sofreu uma lesão que o manteve fora do resto do jogo.

Beckham, 31, terminou a disputa com 116 jardas em quatro recepções antes de ser abordado por trás ao tentar estender a jogada.

Ele machucou o ombro esquerdo, o que não é a primeira vez que isso acontece. A ironia é que OBJ se machucou no Super Bowl contra o Bengals e só agora está se recuperando disso.