Mark Cuban diz que Emma Grede seria uma boa substituta em ‘Shark Tank’

Mark anuncia a jovem de 41 anos como uma empreendedora brilhante… com um talento extraordinário para ajudar empresas a crescer com a sua experiência.

Além do mais… ele está impressionado com a habilidade natural dela de se conectar com outras pessoas… e diz que seu carisma televisivo também faz barulho – embora, até o momento, os testes para encontrar seu substituto ainda não tenham começado.

Mark também nos dá um pouco de contexto sobre a saída de ‘ST’ – que ele anunciou pela primeira vez no podcast da Showtime “All The Smoke” na segunda-feira … nos dizendo que sua decisão está enraizada em querer sair com sua ninhada como ele costuma filmar todo verão durante as férias em família.