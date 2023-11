Mark Cuban sugere que Delonte West sofre de transtorno bipolar

Marcos Cubanoesforços sinceros para ajudar Delonte Oeste na superação das lutas pós-basquete chegaram a um fim difícil, levando o proprietário do Dallas Mavericks a compartilhar abertamente sua decisão no Podcast “All the Smoke”.

cubanoprofundamente investido no bem-estar de West, revelou que, apesar das múltiplas tentativas de apoiar o ex-guarda, ele teve que interromper seus esforços devido às complexidades de Oestesituação.

“Nós o pegamos de novo, colocamos ele em Rebound na Flórida, pegamos as coisas dele, jogamos por cima da cerca e desaparecemos. A mãe dele disse mais uma vez, mais uma vez, eu acho que não posso. tem uma doença, ele é bipolar”, disse Cuban ao Podcast All the Smoke.

Cuban inicialmente interveio para ajudar Oeste em 2020, quando as batalhas do ex-guarda do Cleveland Cavaliers contra o abuso de substâncias se tornaram de conhecimento público.

Delonte West com os Mavs em 2012

Vídeos de Oeste pedir dinheiro na rua se tornou viral, levando cubano intervir. Apesar do apoio consistente de Cuban, incluindo múltiplas passagens pela reabilitação e tentativas de prestar assistência, os desafios colocados pelo transtorno bipolar e pelos problemas de dependência de West revelaram-se esmagadores.

Cubano acredita que Ocidente precisa aprender a querer ajudar a si mesmo

Refletindo sobre a jornada de West, cubano reconheceu a luta contínua.

“É uma luta para ele. Quero dizer, o vício é horrível e a doença mental é horrível. Ele está em um ponto da vida em que precisa querer ser ajudado”, disse ele. cubano admitiu.

“Ele tem que querer ajudar a si mesmo primeiro. Eu tentei. Sei que é difícil para ele, mas desejo a ele nada além do melhor.”

A decisão de deixar de ajudar Oeste é sem dúvida difícil para Cuban, que investiu recursos e tempo significativos ao longo de três anos.

Como Oeste continua sua jornada, a esperança é que ele possa encontrar motivação e apoio em outros caminhos. cubanoA decisão da OMS, embora desafiadora, ressalta as complexidades de lidar com o vício e as questões de saúde mental.