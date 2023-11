Mark Cuban vende participação majoritária no Dallas Mavericks da NBA

Grandes notícias do Big D… Marcos Cubano está vendendo sua participação majoritária no Dallas Mavericks da NBA, enquanto ainda mantém o controle das operações de basquete.

Embora Mark esteja vendendo uma participação supostamente avaliada em US$ 3,5 bilhões, ele manterá algumas ações do time e será o principal tomador de decisões quando se trata de operações de basquete.

Cuban comprou o time em 2000 por US$ 285 milhões, então está obtendo um enorme retorno do investimento!

Miriam é a viúva bilionária e herdeira de Sheldon Adelson e seu império de cassinos em Las Vegas… Forbes tem seu patrimônio líquido de US$ 32,3 bilhões, o que a torna a quinta mulher mais rica do mundo.

Nossas fontes dizem que Adelson tem planos de construir uma nova arena para os Mavs e, se uma lei de jogos de azar for aprovada no Texas, fomos informados de que ela também poderá construir um cassino em Dallas.

Miriam está supostamente vendendo US$ 2 bilhões de suas ações no Las Vegas Sands Group para fazer a compra dos Mavs.

Muita coisa acontecendo no mundo de Mark… incluindo a co-apresentação do especial “TMZ’s Merry Elfin’ Christmas”, com estreia em dezembro. 5 no horário nobre da Fox!