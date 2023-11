Mark Zuckerberg rasga o ligamento cruzado anterior enquanto ‘treinava para uma luta competitiva de MMA’

As aspirações de Mark Zuckerberg no MMA terão que ser adiadas.

O fundador e CEO da Meta revelou na sexta-feira em um post no Instagram que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior enquanto lutava em preparação “para uma luta competitiva de MMA no início do próximo ano”.

A postagem completa de Zuckerberg pode ser vista abaixo.

Rasguei meu sparring do LCA e acabei de sair da cirurgia para substituí-lo. Grata pelos médicos e equipe que cuidam de mim. Eu estava treinando para uma luta competitiva de MMA no início do ano que vem, mas agora atrasou um pouco. Ainda estou ansioso para fazer isso depois que me recuperar. Obrigado a todos pelo amor e apoio.

Zuckerberg, praticante devoto de jiu-jitsu, está ligado ao MMA e ao UFC há algum tempo. O czar do Facebook competiu regularmente em torneios recentes de jiu-jitsu e até alugou o UFC APEX em outubro de 2022 para uma exibição privada do UFC Vegas 61. Ele também treinou no passado com estrelas do UFC, como o campeão dos penas Alexander Volkanovski e o ex-campeão dos médios. Israel Adesanya.

Zuckerberg esteve brevemente vinculado a uma luta potencial contra o colega magnata da tecnologia Elon Musk no início deste ano – uma luta que teve o CEO do UFC, Dana White, clamando por estar envolvido – no entanto, Zuckerberg finalmente cancelou as coisas, alegando que Musk não estava falando sério sobre uma luta real.

Musk disse ao comentarista do UFC Joe Rogan no início desta semana que ele ainda está pronto para lutar contra Zuckerberg “a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer lugar, qualquer regra”, mas agora parece que o CEO da Meta ficará preso se recuperando dos tatames no futuro próximo.