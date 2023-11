Marshawn Lynch bebe, fuma e faz comentários hilariantes enquanto apresenta a Netflix Cup

Óna terça-feira, Netflix estreou seu primeiro evento esportivo ao vivo. Apelidado “A Copa Netflix“, o evento foi um torneio de golfe de pares mistos com Fórmula 1 motoristas do Dirija para sobreviver mostrar e golfistas profissionais de Balanço completo. Foi tocado em Las Vegas, poucos dias antes do Grande Prêmio de Las Vegas de 2023.

O evento foi repleto de peculiaridades e acontecimentos interessantes. Netflix empregou ex- NFL correndo de volta Marshawn Lynch, que co-organizou o evento e forneceu comentários durante todo o evento. Durante um sobrevôo específico da câmera no segundo buraco, Lynch descreveu as imagens como só ele pode.

Marshawn Lynch na Copa Netflix

Os fãs imediatamente pediram que Lynch comentasse sobre futuros eventos de golfe, embora ele provavelmente esteja muito longe de aparecer em Os mestres.

Ele também foi visto conversando com Lando Norris, Rickie Fowler e Justin Thomas perto de um tee box, onde revelou que quer dirigir um carro de Fórmula 1. Infelizmente, eles lhe disseram que ele não caberia.

Tomás e Carlos Sainz acabou ganhando o troféu inaugural da Copa Netflix.

Lynch aproveitou ao máximo seu tempo em Las Vegas para o evento. Antes de começar o trabalho propriamente dito, Lynch foi visto desfrutando de uma bebida alcoólica e soprando em algo forte enquanto é conduzido em uma carroça.

Não é tão lendário como quando ele levou um carrinho para dar uma volta no campo de futebol durante seus tempos de faculdade em Cal, mas está bem perto.