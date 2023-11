Martin Scorsese comemora 81º aniversário com bolo inspirado no TikTok

Martin Scorsese se tornou uma sensação no TikTok nos últimos meses – e parece que sua família queria destacar isso em seu aniversário… com um doce totalmente iluminado.

O famoso diretor – que é o mais old school possível – atingiu o grande 8-1 na sexta-feira… e seus entes queridos lhe deram uma pequena festa para comemorar – completo com um bolo, é claro, que foi primorosamente decorado para refletir seu estrelato viral.

A grande escrita de cobertura diz: “We Slay Birthdays”… e outras frases modernas como “Tea”, “Slept On”, “Throw Shade” e “Ick” estão estampadas em todos os lados – com um logotipo gigante do TikTok em superior, é claro.

Se você não sabe do que se trata… Francesca tem apresentado MS em seus vídeos do TikTok ultimamente – e ela está fazendo com que ele use todos os recursos divertidos, como trocadores de voz, e fazendo com que ele jogue jogos virais que todos os os jovens gostam … incluindo classificações de filmes.