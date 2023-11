Martin Scorsese surpreso ao se tornar viral no TikTok: “Eu não sabia que essas coisas se tornavam virais!”

eudiretor lendário Martin Scorsese está abraçando sua inesperada fama no TikTok, cortesia de sua filha de 24 anos, Francesca. O cineasta vencedor do Oscar tornou-se involuntariamente a estrela de uma série de TikTok vídeos postados por sua filha Millenial, mostrando o lado mais leve do “Assassinos da Lua Flor” diretor.

Desde adivinhar gírias até classificar filmes no recurso de suporte de filmes do aplicativo, TikToks de Scorsese atraíram a atenção e o carinho de um novo, público mais jovem.

Em entrevista recente ao Los Angeles Timeso diretor revelou que seu estrelato nas redes sociais foi, na verdade, um prazer surpresa.

Francesca costuma emboscá-lo para o TikTok

“Fui enganado nisso” Scorsese confessou sobre o suporte do filme TikTokonde ele escolheu “Homem Pássaro” sobre “O bom, o Mau e o Feio.” Ele acrescentou com humor: “Isso foi um truque. Eu não sabia que essas coisas se tornavam virais. Eu não sabia.”

Explicando o processo de filmagem nos bastidores TikTok com sua filha, Scorsese disse: “Estou em casa fazendo coisas, e ela vem até mim e diz: ‘Pai, olhe aqui e me diga isso’. Então, estou de pijama… Ela disse: ‘Bem, é uma coisa que eles estão fazendo.’ Quem são ‘eles’? Ela diz: ‘Todo mundo está fazendo isso. É uma coisa chamada TikTok.'”

Aquelas crianças e seus iPhones: Scorsese

O diretor admitiu que muitas vezes não sabe que os vídeos serão postados, afirmando: “Não sei o que eles vão fazer. Eles sempre têm aqueles Iphone câmeras em suas mãos. Você não está ciente. Sinceramente, eu não sabia que ela iria postar… Eles usam as palavras ‘postar’, certo?”

Apesar da surpresa, Scorsese aprecia seu filha visão criativa e reconheceu: “Direi que minha filha tem um bom olho.”

O não intencional TikTok jornada adicionou um capítulo encantador a Scorsese carreira ilustre, provando que mesmo Hollywood ícones podem se tornar virais na era das mídias sociais.