Matt Brown dá conselhos a Mackenzie Dern após performance ‘terrível’ contra Jessica Andrade no UFC 295

Mackenzie Dern precisa se recompor depois de sofrer a primeira derrota por nocaute da carreira com o revés contra Jéssica Andrade no UFC 295, no sábado.

A multicampeã de grappling já foi apontada como o futuro do peso palha do UFC, mas conseguiu apenas 2-3 nas últimas cinco aparições no octógono. Dern também discutiu abertamente as lutas em sua vida pessoal depois de passar por um divórcio feio, bem como as mudanças duradouras em seu campo de treinamento após o fechamento de sua antiga academia.

O peso meio-médio do UFC Matt Brown se considera fã de Dern, mas ficou surpreso com a atuação dela contra Andrade, principalmente no que diz respeito à trocação.

“Andrade me impressionou, mas Mackenzie Dern parecia tão horrível, e eu amo Mackenzie Dern”, disse Brown em O lutador contra o escritor. “Eu adoro o jiu-jitsu dela e vê-la lutar, mas meu Deus, a trocação dela, não consigo nem descrever o quão ruim ficou. Eu amo Mackenzie Dern, mas puta merda, isso foi ruim.

Durante a transmissão do UFC 295, a equipe de comentaristas mencionou que Dern não tinha mais o técnico de trocação Jason Parillo em seu corner depois de trabalharem juntos por vários anos. Embora Dern ainda tenha conseguido acertar alguns golpes em suas trocações com Andrade, ela finalmente se tornou a primeira mulher a ser derrubada quatro vezes em uma luta no UFC.

Brown vê muito espaço para melhorias, mas acredita que Dern se forçar a posições desconfortáveis ​​ao se preparar para uma luta seria ainda mais importante.

“Eu não estou tentando convencê-la a vir aqui [to train with me], mas você precisa fugir dos confortos da vida quando estiver se preparando para um acampamento”, disse Brown. “Vejo pessoas como ela treinando assim ou pensando assim: ‘Gosto de estar perto da praia e é onde quero fazer meu camp’. É tipo, não, você tem que passar por um inferno no campo de treinamento.

“É por isso que adoro o que Tony Ferguson está fazendo, mesmo não sendo um grande fã. [David] Fã de Goggins. Na verdade, sou uma das poucas pessoas, especialmente pessoas durões, que simplesmente não é fã dele, mas adoro que Tony Ferguson esteja fazendo isso.”

Dern conseguiu derrubar Andrade no início da luta, mas durou pouco, já que a ex-campeã peso palha se recuperou quase imediatamente.

O maior problema que Brown viu nessa tentativa de luta veio da técnica de Dern, que ele vê como um problema comum, principalmente quando se trata de lutas femininas no UFC.

“Quero pedir a todas as lutadoras que façam uma coisa por mim, e posso até pedir que vocês façam disso a manchete”, disse Brown. “Todas as lutadoras, por favor, parem com os malditos arremessos de cabeça e braço. É um lixo.

“A menos que você seja um especialista nisso, mas mesmo assim você ainda não cai em uma boa posição. Se você é Mark Coleman, essa é uma ótima posição [if you’re at] UFC 12 com Dan Severn porque você pode quebrar uma tigela de boliche ali mesmo porque ele é muito forte. Mas dê o fora daqui com essas malditas jogadas de cabeça e braço. Pare com isso! É apenas uma técnica terrível.”

Brown também abordou as questões pessoais que Andrade e Dern revelaram nos dias que antecederam o confronto, já que os dois lutadores se divorciaram no ano passado.

Depois de passar por situação semelhante em sua carreira, Brown simpatiza com Dern e Andrade, mas também admite que essas distrações não deveriam prejudicar o desempenho no UFC.

“Eu me divorciei”, disse Brown. “Eu sei o que é isso, então entendo o que eles estão passando, mas isso não é desculpa. Você vai lá e tem seus 15 minutos, e você só precisa pensar nisso.

“Você não pode deixar outras coisas se infiltrarem em sua mente. Isso é tudo que há para fazer. Não estou dizendo que me saí melhor do que ninguém, mas aprendi a lição com isso.”

Quanto ao que vem a seguir para Dern e sua carreira, Brown diz que cabe a ela decidir se já atingiu o limite de seu potencial ou se está disposta a ir além para se colocar em posição de lutar por um título do UFC. um dia.

“Acho que ela ainda tem um longo caminho a percorrer”, disse Brown. “Acho que ela pode colocar sua trocação em ordem. Acho que ela tem capacidade atlética, mas cabe a ela decidir se vai se comprometer com isso, se dedicar a isso, se comprometer a vencer essa batalha.

“Obviamente, ela precisa do wrestling e da trocação juntos. Ela tem jiu-jitsu. Ela precisa manter e continuar fazendo pequenas melhorias ali. Mas obviamente para ela chegar ao nível mais alto, cabe a ela decidir melhorar sua trocação e seu wrestling. Acho que ela tem potencial para fazer isso. É apenas uma questão de saber se ela e sua equipe se esforçam para fazer isso. Acho que ela pode.

