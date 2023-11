Matt Brown explica por que Jake Paul venceria Nate Diaz na estreia no MMA

Jake Paul quer lutar contra Nate Diaz em sua estreia profissional no MMA, e pelo menos um lutador de destaque do UFC acredita que é um confronto muito favorável para Paul.

Durante uma aparição no card do Campeonato PFL de 2023 na sexta-feira, Paul dobrou seu pedido para enfrentar Diaz quando ele finalmente passar do boxe para o MMA, o que pode acontecer até o final de 2024. O fundador do PFL, Donn Davis, aumentou a aposta ao afirmar que ele pagaria a Diaz uma enorme bolsa de US$ 15 milhões para fazer a luta acontecer.

O peso meio-médio do UFC Matt Brown acredita absolutamente que Diaz deveria aceitar a oferta, mas a estrela de Stockton pode não gostar do resultado da luta.

“Jake Paul, vou escolhê-lo para vencer”, disse Brown no último episódio de O lutador contra o escritor. “Vou escolhê-lo para vencer o Nate Diaz no MMA.”

Agora, essa previsão pode parecer chocante, especialmente considerando que os criadores de probabilidades abriram com Diaz como favorito por 12 a 1 para vencer Paul no MMA, depois que eles foram para uma decisão de 10 rounds em sua luta de boxe em agosto.

Diaz, que disputou o título dos leves do UFC em 2012, é muito mais experiente do que Paul com luvas de 120 gramas. Diaz tem 41 lutas em seu currículo profissional de MMA, mas Brown acredita que há muitas vantagens que realmente favorecem Paul nessa luta.

“Já sabemos que ele pode outboxá-lo”, disse Brown sobre Paul. “Quando foi a última vez que você viu Nate Diaz derrubar alguém? Mas não acho que ele conseguirá derrubá-lo, mesmo que tente. [take him down].

“Ele é muito, muito subdimensionado. Jake Paul é muito maior que ele. Não sei qual será o peso, provavelmente 185 [pounds]. O Nate não é um grande lutador, vai acabar ficando em pé. Que diferença seria [from their boxing match] se ficar nos pés?”

Embora Paul tenha levado a melhor sobre Diaz na luta de boxe, o MMA oferece muito mais armas para usar na trocação, incluindo cotoveladas, joelhadas e chutes. Dito isso, Brown entende o estilo de Diaz bem o suficiente para saber que o nativo de Stockton normalmente depende principalmente das mãos, e é por isso que ele é frequentemente apontado como um dos melhores boxeadores do MMA.

Como Diaz já perdeu para Paul em uma luta de boxe bastante unilateral, Brown simplesmente não vê muita mudança se eles se envolverem em uma luta de MMA.

“Primeiro, Nate raramente dá cotoveladas”, disse Brown. “Realmente não dá muitos chutes. Ele é principalmente um boxeador de MMA. O estilo dele no MMA é ele te pressionar, ele te superar e te pressionar até você derrubar ou agarrar, que é isso que ele quer. Agora ele pode fazer seu jogo de jiu-jitsu. É apenas um confronto ruim. Eu não escolheria muitas pessoas para fazer isso, mas não acho que Nate será capaz de aceitar [Paul] para baixo e já sabemos o que vai acontecer nos pés.

“Jake vai treinar chutes, cotoveladas, joelhadas e tudo mais e eles podem ter um pequeno efeito. Mas não vejo Nate finalizando-o com um chute ou mesmo derrubando-o ou dando-lhe uma cotovelada. Simplesmente não é o estilo dele.”

Se a luta for para o chão, Diaz possui um arsenal mortal de finalizações, que soma 12 vitórias em seu currículo. Ele também é faixa preta de terceiro grau em jiu-jitsu brasileiro.

Isso poderia se tornar o maior problema para Paul em uma potencial luta de MMA contra Diaz, mas Brown diz que não é o impedimento que alguns podem imaginar.

“Acho que com o tamanho e a capacidade atlética, o jiu-jitsu realmente não é tão difícil de vencer”, disse Brown. “É MMA. Há todas essas coisas malucas que acontecem. Nate Diaz sabe como levar uma luta até onde ele quer. Mas quando você é muito maior e atlético, supondo que ele realmente esteja treinando MMA – estou partindo do pressuposto de que ele já está praticando jiu-jitsu também. Também estou presumindo que ele já pratica luta livre e jiu-jitsu. Ele não vai esperar aquela luta ser assinada e fazer dois ou três meses de jiu-jitsu enquanto faz turnês promocionais e toda essa merda. Ele provavelmente já está se preparando.

“Se você é o cara maior, mais forte e mais atlético, não demora muito para vencer o jiu-jitsu na maior parte do tempo.”

Fora os atributos físicos e apenas um conhecimento prático sobre MMA, Brown vê a grande experiência de Paul em lutas no boxe como um grande indicador de como ele lidará com a pressão de lutar contra alguém como Diaz na jaula.

Na verdade, foi uma das coisas que mais o surpreendeu em Paul quando ele começou a competir em lutas de alto nível contra ex-lutadores do UFC como Ben Askren e Tyron Woodley.

“Acredito que Jake Paul está muito confortável e acostumado a estar na frente das pessoas e não está necessariamente nervoso com a possibilidade de perder”, disse Brown. “Não achei que ele fosse lidar com o boxe tão bem, mas ele lidou muito bem. Seu comportamento, sua mentalidade, ele imediatamente parecia um boxeador experiente. Achei que isso teria um grande papel mesmo quando ele lutasse com Ben Askren. É verdade que pensei que Ben Askren treinaria e seria realmente capaz de fazer algo como boxeador. Eu pensei, ‘Ele é um atleta de classe mundial!’ Aparentemente, nem tanto. Um lutador de classe mundial, não um atleta de classe mundial. Todo amor para Ben Askren.

“Mas vimos em todas as suas lutas, [Paul] não chega despreparado física ou mentalmente. Ele é um artista. Ele é bom em se apresentar às pessoas e se apresentar. Não acho que isso terá um papel tão importante.”

Só porque ele está escolhendo Paul para vencer não significa que Brown pense que seu compatriota de Ohio venceria no empate. Com base nos estilos de confronto, entretanto, Brown espera que Paul tenha vantagens suficientes sobre Diaz para realizar o trabalho.

“[Jake Paul] apenas caixas de saída [him] por decisão”, disse Brown. “Eu amo Nate Diaz. Não quero parecer que estou rebaixando-o. Eu não gosto de dizer isso. Não gosto de me sentir assim. Espero que Nate Diaz vença e eu torceria por ele. Vou torcer 1.000 por cento por ele.

“Eu adoraria ir treinar com ele e treiná-lo e dizer, ‘Lute com todo esse maldito acampamento, derrube esse filho da puta. Faça a porra dos rolos de Imanari, o que tiver que fazer, puxe para a guarda, leve esse filho da puta para o chão, porque você já sabe que não pode sair da caixa ele.’ Eu acho que Nate Diaz fará isso? Eu não. Isso é tudo aí. Não me lembro de ter visto uma única luta em que tenha visto Nate Diaz arremessar para uma queda. Eu acho que seria uma luta divertida. Na verdade, será interessante. É mais interessante do que uma luta de boxe.”

