Matt Brown: Jiri Prochazka mostrou ‘humildade’ ao não reclamar da paralisação do UFC 295, mas ‘definitivamente era cedo’

Jiri Prochazka não reclamou da paralisação na derrota para Alex Pereira no UFC 295, mas pode ser o único lutador que não se chateou com a forma como a luta terminou.

A sequência de finalização começou com Pereira acertando Prochazka com um soco que o deixou de joelhos, após o qual o ex-campeão dos meio-pesados ​​partiu para a queda. Pereira então desferiu uma saraivada de cotoveladas, fazendo com que Prochazka ficasse mole momentaneamente antes que os lutadores caíssem na tela.

Uma fração de segundo depois, o árbitro Marc Goddard correu para interromper a luta, mas Prochazka se levantou imediatamente. Posteriormente, Prochazka disse que Goddard “estava certo” com sua decisão e disse que aceitava a derrota.

Embora o peso meio-médio do UFC Matt Brown aprecie a declaração e o sentimento de Prochazka, ele diz que a realidade é que Goddard puxou o gatilho um pouco cedo demais e Prochazka está apenas seguindo o caminho certo com sua resposta.

“Definitivamente era cedo”, disse Brown em O lutador contra o escritor. “Não creio que haja qualquer dúvida sobre isso, especialmente a este nível e especialmente ao nível do campeonato. Não que deva haver uma diferença, mas deveria haver uma diferença entre amador e profissional. Nesse nível, certamente era cedo.

“Pessoalmente, acho que é a humildade do Jiri que vem dele. Acho que se fosse a pior paralisação do mundo você não o veria reclamar. Ele poderia dizer algo sobre isso, mas não acho que ele reclamaria. Ele é exatamente esse tipo de cara. Ele tem o espírito de samurai correndo em seu sangue. Não acho que você ouvirá dele nenhuma reclamação real e tenho muito respeito por ele por se comportar dessa maneira. Mas o árbitro, você apenas tem que deixar para lá.

Brown sempre defendeu que os árbitros permitissem aos lutadores todas as oportunidades de escapar de uma posição ruim, em vez de interromper uma luta quando ainda há uma chance de recuperação.

Dito isto, Brown reconhece que Goddard e outros árbitros têm um trabalho extremamente difícil, então ele simpatiza com as decisões que são forçados a tomar, mas só pode falar da perspectiva de um lutador. Neste caso, ele gostaria que Prochazka tivesse mais tempo para reagir ou dar a Pereira a oportunidade de carimbar a sua vitória com um final definitivo.

“Isso é o que fazemos para viver… dar uma chance ao cara”, disse Brown. “Vimos algumas reviravoltas insanas. Para ser justo com os árbitros, é muito subjetivo. Você tem uma fração de segundo para tomar uma decisão. Então é meio difícil comparar uma luta com outra. Tem certas coisas que eles procuram e eles têm uma fração de segundo para mudar toda a carreira de um lutador ali mesmo. A situação que eles estão é muito difícil, mas ainda era cedo.

“Eu não acho [Prochazka] aliás, também teria saído”, acrescentou Brown. “Acho que Alex teria finalizado e Jiri provavelmente teria sofrido mais punição. Eu acho que isso teria acontecido, mas prefiro vê-lo receber esse castigo e usar sua espada ou escudo de maneira adequada.”

Quando se trata de arbitragem, Brown elogia Goddard por ser um árbitro de primeira linha, alguém com quem muitas vezes se conta para servir como o terceiro homem no meio de algumas das maiores lutas dos esportes de combate. Mas essa fé em Goddard como árbitro ainda não o exclui de cometer erros ocasionalmente.

“Marc Goddard não é conhecido por fazer isso, então tenho simpatia pelos árbitros e pela posição em que estão”, disse Brown. “É uma situação difícil, especialmente quando tenho certeza de que os árbitros aprendem sobre concussões e saúde cerebral e coisas assim, e isso torna tudo complicado quando você sabe que isso pode afetar negativamente o cara pelo resto da vida, mas também se você para com isso muito cedo.

“Sempre volto para a luta entre Neil Magny e Hector Lombard. Você poderia ter parado isso seis, sete ou oito vezes, tantas vezes. Neil continua e vence porque o árbitro os deixou lutar. Apenas uma vitória incrível de Neil. Ele merece todo o respeito do mundo por isso. Mas essas situações me lembram que nunca sabemos o que vai acontecer. Já vimos isso muitas vezes em que caras voltam de serem abalados e vencerem, prestes a serem nocauteados ou a luta ser interrompida e eles voltam e vencem.

Por mais que Brown acredite que o resultado teria sido o mesmo, com Pereira vencendo por nocaute, ele ainda gostaria que Prochazka tivesse a oportunidade de voltar, mas isso lhe foi tirado com a paralisação precoce.

“Somente neste esporte acontece um milhão de arremessos”, disse Brown. “É por isso que amamos o esporte.”

