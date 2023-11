Matt Brown: Jon Jones ‘a única coisa’ que deve trazer Francis Ngannou de volta ao MMA

Francis Ngannou tem muitas opções para sua próxima luta.

Levar o campeão peso pesado Tyson Fury a uma decisão dividida em sua estreia no boxe profissional abriu todos os tipos de portas para Ngannou quando ele retornar em 2024. Ele já tinha um lucrativo contrato de múltiplas lutas com o PFL para o MMA, mas sem dúvida se solidificou como o oponente mais atraente para os principais pesos pesados ​​do boxe, incluindo Anthony Joshua e Deontay Wilder.

O peso meio-médio do UFC Matt Brown acredita que Ngannou só deve voltar ao MMA sob uma condição muito específica.

“Se de alguma forma – [and] sabemos que isso não vai acontecer – o UFC co-promove com o PFL e é Jon Jones x Francis Ngannou”, disse Brown no O lutador contra o escritor. “Essa é a maior luta que você poderia fazer na história do MMA. Agora é a hora de atacar se eles quiserem fazer isso.

“Obviamente, Jon precisa se recuperar da lesão, e sem ofensa a Stipe. [Miocic] — Sou amigo do Stipe, sou um fã gigantesco do Stipe — mas se eu for Jon Jones, vou falar com a Dana [White] e eu digo: ‘Mano, vamos fazer isso acontecer, vamos fazer a co-promoção’.

“Isso não vai matar o UFC. Isso não vai fazer do PFL um concorrente do UFC de forma alguma, na minha opinião.”

O UFC nunca demonstrou interesse em co-promover com outra promoção de MMA. Mesmo quando comprou outras organizações, as empresas foram mantidas separadas – como Strikeforce e WEC – até que o talento dessas promoções fosse finalmente incorporado ao elenco principal.

Dito isto, Brown não descarta a chance de que o UFC e o PFL possam encontrar uma maneira de trabalhar juntos.

“Tento conseguir a co-promoção com o UFC e lutar contra Jon Jones”, disse Brown. “Essa é a maior luta da história do MMA. Não acho que isso aconteça, mas olha, o UFC nos surpreende o tempo todo com novidades. Eles também estão sob a bandeira da Endeavor agora. Essa é uma empresa de capital aberto. Eles querem dinheiro. O preço das ações é o que lhes interessa.

“Há uma chance. Não creio que esteja completamente fora de questão. Dana evoluiu muito. Lembre-se que ele disse que nunca haveria mulheres [in the UFC] antigamente, certo? Então ele fez isso. Sempre ficamos chocados com os movimentos empresariais do UFC.”

O problema que Ngannou enfrenta no MMA é atrair um adversário que possa despertar o interesse, principalmente com o PFL planejando promover suas lutas no pay-per-view.

O peso pesado sempre foi uma divisão tênue no MMA quando comparado às categorias de peso mais marcantes, como peso leve ou meio-médio. Somando-se a isso, o UFC sem dúvida mantém o elenco de pesos pesados ​​mais forte do esporte, e isso elimina quase todas as outras opções atraentes para Ngannou.

“Não tem mais ninguém para lutar no MMA”, disse Brown. “Ngannou é o lado ‘A’. Ele precisa de um bom lado ‘B’. Ele não é um lado ‘A’ ao ponto de um [Floyd] Mayweather, onde ele pode lutar contra qualquer velho e ainda vai vender uma tonelada de pay-per-views. Ele ainda é um lado ‘A’ que precisa de um lado ‘B’.”

Se o confronto contra Jones continuar indisponível, Brown não vê motivo para Ngannou sequer cogitar um retorno ao MMA, principalmente com tantas oportunidades disponíveis para ele no boxe.

“Outro que não seja [fighting Jon Jones], continue no boxe”, aconselhou Brown. “A maior luta de boxe que existe é Anthony Joshua e é a melhor luta. Wilder obviamente é a segunda opção, luta muito mais perigosa.

“Acho que Anthony Joshua também nos contaria muito mais sobre Ngannou. Porque o grande soco é onde Ngannou tem uma grande chance, mas como você disse, Anthony Joshua – eu não diria que ele não gosta de levar uma pancada, na verdade ele teve algumas lutas muito difíceis pelas quais lutou, foi atingido e trabalhou muito. caminho através disso – mas essa foi a única crítica a ele. Ele não é bom com as guerras. Ele não é bom em levar muitos golpes. Ele não é um lutador selvagem. Ele não é o cara que morde o bocal e caminha pelo fogo. Acho que é uma luta que nos diz muito sobre quem seria Ngannou como boxeador. Esse é sem dúvida o combate mais vendido para Ngannou, fora Jon Jones. Então pressione por isso.

