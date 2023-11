Matt Brown: ‘O plano existe’ como vencer Stephen Thompson, mas alguns lutadores se recusam a seguir

Já se passaram 11 anos desde que Matt Brown deu a Stephen Thompson sua primeira derrota no UFC. Ele defende sua estratégia como a melhor maneira possível de vencer o multi-desafiante ao título dos meio-médios.

Se Shavkat Rakhmonov quiser vencer Thompson em sua luta principal no UFC 296, Brown acredita que Rakhmonov seria sensato em segui-lo.

“Não sabemos se ele vai vencer ‘Wonderboy’”, disse Brown sobre Rakhmonov em O lutador contra o escritor. “’Wonderboy é um daqueles caras – se você não lutar com ele direito, ele vai te pegar.

“Kevin Holland descobriu isso. Kevin poderia vencer ‘Wonderboy’, acho que 90 em 100 vezes, mas daquela vez ele disse: ‘Vou ficar com você, e não apenas vou ficar com você, vou fazer isso’. distância lutando com você. Vou te dar espaço para lançar suas técnicas, e vou lançar as minhas também, e vamos ver quem é melhor.’ Bem, ‘Wonderboy’ é muito bom nisso. Você não quer jogar esse jogo com ele.

Brown, que é o segundo nocauteador de todos os tempos na história do UFC, não finalizou Thompson em 2012. Em vez disso, ele garantiu uma vitória dominante por decisão em três rounds. Embora derrubar Thompson tenha contribuído para sua vitória, Brown argumenta que foi outra parte de seu plano de jogo atacar o atacante deslumbrante que realmente fez a diferença na luta.

“Eu senti como se tivesse aberto a caixa misteriosa de ‘Wonderboy’ quando lutei com ele”, disse Brown. “É assim que você luta com ele. Você anda para frente, morde o bocal, anda para frente, pode dar um tiro, mas não se destaque aqui [at distance] onde ele pode girar, onde ele pode fazer blitz. Onde ele pode dançar com seus pés rápidos e membros longos e merda. Vá em frente e nem precisa ser uma coisa de luta livre.

“Todo mundo diz que acabei de lutar com ele. Eu derrubei ele – acho que três ou quatro das quedas foram raspagens, mais no estilo Muay Thai. Isso é o que você precisa fazer. Você tem que estar bem na cara dele.

Com formação em caratê, Thompson adora desferir golpes de ângulos estranhos, principalmente quando tem espaço para trabalhar. Ele muitas vezes afasta seus oponentes com uma postura lateral que parece difícil de atacar. Brown disse que paciência e disposição para se envolver em uma batalha cansativa e suja realmente fazem toda a diferença.

“Eu vejo isso o tempo todo – caras com esse estilo não lidam bem com isso e se cansam tentando criar distância o tempo todo”, disse Brown. “É assim que você luta contra eles. O projeto está lá.

“Você luta contra o estilo deles, provavelmente eles vão vencer. Lutar é isso. Isso é literalmente o que são os esportes de combate.”

Rakhmonov permanece invicto com uma taxa de finalização de 100 por cento em sua carreira. Muitos especialistas o chamam de futuro campeão da categoria.

Se Rakhmonov aproveitar os pontos fortes de Thompson, isso poderá ser uma receita para o desastre.

“Todo o jogo do Wonderboy é: como posso impor minha vontade a você, canalizando você para minha força”, disse Brown. “Muitos desses caras, ele não precisa canalizá-los. Eles tentam aproveitar sua força.

“É quase como se alguém estivesse lutando contra Bo Nickal e todo o seu plano de jogo fosse derrotá-lo. Tipo, o que você está fazendo? Eu vejo isso o tempo todo quando esses ‘Wonderboy’ lutam.”

Apesar do aviso, Brown não espera que Rakhmonov tente provar seu valor contra Thompson.

“Também não vejo Shavkat jogando esse jogo com ele”, disse ele. “Acho que Shavkat vai diminuir a distância sobre ele, colocar muita pressão nele, ser agressivo e acabar com ele muito bem. Moral da história. Pessoalmente, estou favorecendo Shavkat bastante.”

