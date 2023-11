Matt Brown: PFL ainda é ‘um distante segundo lugar’ atrás do UFC, apesar da compra do Bellator

A PFL mudou o cenário dos esportes de combate na segunda-feira ao adquirir o Bellator MMA, combinando indiscutivelmente as promoções nº 2 e nº 3 do MMA em uma única organização.

Depois de fechar o acordo, o fundador do PFL, Donn Davis, elogiou o poder promocional que uma escalação combinada do PFL-Bellator terá no futuro. Davis acredita que o novo visual do PFL finalmente acabará com o controle que o UFC mantém como a maior e mais poderosa promoção do MMA.

Como prova, Davis considera que o CEO do UFC, Dana White, mencionar o PFL em algumas aparições recentes mostra que White está “preocupado” com a competição, especialmente agora que dois de seus maiores rivais uniram forças. No longo prazo, Davis acredita que o PFL acabará se tornando um “co-líder” ao lado do UFC, em vez de apenas ocupar a segunda posição no esporte.

“Ele está tentando fazer Dana reagir, eu acho”, disse o peso meio-médio do UFC Matt Brown sobre os comentários de Davis no último episódio do O lutador contra o escritor. “Para obter mais cliques ou visualizações ou mais atenção. Dana provavelmente nem reagirá. É completamente irrelevante.

“Se eu for ao Walmart e alguém me reconhecer, e o irmão perguntar quem eu sou ou a irmã perguntar quem eu sou, eles dirão: ‘Ele é um Ultimate Fighter’. Não dizem que ele é lutador de MMA. Ele é um ‘lutador final’. É como um lenço de papel ou um cotonete. Isso é exatamente o que é. O UFC é dono do esporte.”

É difícil argumentar contra a lógica de Brown, considerando o domínio que o UFC mantém sobre o esporte, especialmente desde a venda para a Endeavor em 2016 por mais de US$ 4 bilhões. O UFC continua sendo a única promoção de MMA a gerar lucro, produzindo continuamente receitas recordes e lotações esgotadas em arenas de todo o mundo, com vendas pay-per-view que superam todos os outros grandes concorrentes, exceto alguns eventos de boxe por ano. Também uniu forças com a WWE para criar uma empresa combinada ainda maior, avaliada em mais de US$ 21 bilhões.

Por mais que o PFL possa se solidificar como a segunda maior promoção do MMA depois da compra do Bellator, Brown diz que isso está muito longe de ameaçar a posição do UFC no topo.

“Não é co-líder”, disse Brown. “É o número 1 e um distante segundo lugar. É isso que é. UFC é sinônimo de luta na jaula. Período.”

Dito isto, Brown elogia Davis por atirar. A PFL roubou todas as manchetes com a compra do Bellator, que aconteceu dias antes de a empresa promover um pay-per-view de card do campeonato para encerrar a temporada de 2023.

A PFL também espera receber o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou de volta ao octógono em 2024, e espera que Jake Paul faça sua estreia no MMA também.

“Ele está tentando, você tem que admitir isso”, disse Brown sobre Davis. “É uma situação difícil para eles. Espero que isso traga o esporte à tona. Isso é tudo que nos importa. Somos todos fãs de MMA da velha escola. Adoramos ver promoções diferentes com grandes lutadores. Eu me lembro do PRIDE antigamente, eu adorava o PRIDE naquela época.

“Acho legal. Acho que é bom para o esporte. É legal que eles estejam fazendo movimentos. Eles estão chegando e estão fazendo coisas boas. Ambos parecem boas organizações. É difícil acreditar que algum dia eles irão competir com o UFC. Então é ótimo ter algo mais por aí que ainda seja um produto de boa qualidade, algo que dará aos fãs algo mais para assistir.”

Em um cenário repleto de resquícios de promoções anteriores de MMA que vão e vêm, Brown espera que o PFL tenha sucesso a longo prazo e que os lutadores de lá prosperem. Certamente não há nada de errado em ser a segunda maior promoção do MMA, mas ele não espera que o PFL fique muito maior do que isso enquanto o UFC existir.

“Eles nunca serão os co-líderes”, disse ele. “Eles são um distante número 2, é isso que é. Mas tendo alguns confrontos diferentes, um formato um pouco diferente [is good for the sport].”

