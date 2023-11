Matt Petgrave preso pela morte de Adam Johnson?

Adam Johnson a morte parecia ser uma tragédia que abalou o mundo do hóquei no gelo britânico, com o ex-jogador do Nottingham Panthers sofrendo uma lesão fatal como resultado de um acidente estranho no gelo.

Uma colisão com o skate de um oponente durante uma partida contra o Sheffield Steelers em 28 de outubro danificou gravemente o pescoço de Johnson, que foi cortado tão gravemente que o atendimento médico não consegui alcançá-lo a tempo e salvar sua vida.

VÍDEO GRÁFICO – O ex-jogador da NHL Adam Johnson morreu após cortar acidentalmente a garganta com um skate

Os perigos relacionados aos patins de hóquei no gelo são conhecidos há muito tempo, com vários jogadores da NHL sofrendo lesões semelhantes em um palco muito maior, com câmeras de televisão ao vivo capturando tais desenvolvimentos.

Uma autópsia realizada no corpo de Johnson revelou que a causa da morte foi uma lesão fatal no pescoço, conforme revelado pela Polícia de South Yorkshire, no entanto, eles agora estão voltando sua atenção para o que exatamente causou aquela lesão.

Os relatórios iniciais foram de que a morte foi considerada acidental, no entanto, especialistas em hóquei no gelo online, bem como ex-jogadores, deixaram claro que o o posicionamento dos patins dos jogadores do Sheffield Steelers não era natural.

Havia uma sugestão implícita de que uma sujeira havia sido intencionalmente executada em Johnson, com consequências catastróficas.

Um homem foi preso acusado de homicídio culposo em relação ao incidente

A Polícia de South Yorkshire confirmou na terça-feira que um indivíduo não identificado foi preso pelo incidente, embora muitos suspeito que seja o defensor do Sheffield que esteve envolvido no incidente, que muitos detetives online consideraram ter um histórico de jogo sujo.

“Temos realizado extensas investigações para juntar as peças dos eventos que levaram à perda de Adam nessas circunstâncias sem precedentes”, confirmou o Det Ch Supt Becs Horsfall da Polícia de South Yorkshire em um comunicado.

“Temos conversado com especialistas altamente especializados em suas áreas para ajudar em nossas investigações e continuar a trabalhar em estreita colaboração com o departamento de saúde e segurança da Câmara Municipal de Sheffield, que está apoiando nossa investigação em andamento.

“A morte de Adam enviou ondas de choque através de muitas comunidades, desde os nossos residentes locais aqui em Sheffield até aos fãs de hóquei no gelo em todo o mundo.”