Matthew Perry em seu livro de memórias: ‘Jennifer Aniston me confrontou sobre meus vícios’

Mateus Perryque foi mais lembrado por seu papel como Chandler Bing na lendária sitcom Friendsfaleceu tragicamente em 28 de outubro, sendo encontrado morto em sua casa em Los Angeles. Mesmo que a causa de sua morte não seja oficial, os problemas anteriores do ator com o vício são bem conhecidos.

Os amigos restantes elenco, segundo relatos, estão completamente ‘chocados e angustiados’ por causa de A morte inesperada de Perrymas principalmente Jennifer Aniston levou muito a sério, já que ela era a mais próxima de Matthew antes de sua morte e manteve contato regular com ele nos últimos anos.

Jennifer Anniston o confrontou

Ao longo dos anos de amizade e de Friends exibidos na TV, parece que Jennifer Aniston foi a mais preocupada com os vícios e lutas de Matthew Perry, como escreveu o falecido ator em seu livro de memórias “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”. foi Jen quem o confrontou pela primeira vez sobre eles no set do seriado.

‘Eu sei que você está bebendo’, disse ela (Jennifer Aniston). ‘Podemos sentir o cheiro'”, disse ela. O plural ‘nós’ me atinge como uma marreta. Sei que estou bebendo demais’, disse eu, ‘mas não sei exatamente o que fazer a respeito. Mateus Perry

Os vícios e lutas de Matthew Perry

As lutas de Perry contra o alcoolismo e o abuso de drogas afetaram sua qualidade de vida e seu bolso, já que é relatado que o ator gastou cerca de US$ 9 milhões ao longo de sua vida indo para a reabilitação e tentando permanecer sóbrio.

Não se sabe se Perry estava embriagado no momento de sua morte ou se drogas e álcool estavam envolvidos de alguma forma, já que os relatórios toxicológicos de sua autópsia ainda estão pendentes. No entanto, próximo ao lançamento de “Friends: The Reunion” em maio de 2021, foi relatado que Matthew estava 18 meses sóbrio na época.