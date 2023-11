Matthew Perry enterrado perto de outras celebridades, túmulo sem flores

O TMZ descobriu onde, precisamente, está o cemitério da falecida estrela de “Friends”, no cemitério Forest Lawn, em Hollywood Hills – onde seus ex-colegas de elenco e familiares se reuniram na semana passada para homenageá-lo durante um funeral íntimo.

Acontece que o caixão de Matt foi colocado dentro das paredes do Santuário do Amor Tesouro… uma seção privada no terreno que é fechada e isolada.