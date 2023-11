Matthew Perry: Quem receberá os US$ 20 milhões por ano que continuará ganhando após sua morte?

Mateus PerryA morte de Chocou o mundo, com muitos de seus ex-colegas ficando desolados pelo falecimento prematuro de um dos atores mais populares de sua época.

Seu trabalho em ‘Amigos‘ era icônico e seu Chandler Bing personagem permanece uma constante para os fãs da série mesmo duas décadas depois de seu episódio final.

Embora todos os atores tenham trabalhado em outros projetos significativos, Perry talvez nunca tenha ganhado tanto dinheiro com qualquer outra coisa como ganhou com Amigos.

Suas batalhas contra o vício foram bem documentadas, e ele falou longamente sobre essas questões para tentar ajudar outros viciados necessitados.

O ex-astro da NFL Ryan Leaf fala sobre a importância de Matthew Perry em sua batalha para ficar limpo

Estima-se que Mateus Perry ganhou até 20 milhões de dólares em pagamentos residuais anuais de seu trabalho em ‘Friends’, mas isso deixa uma dúvida sobre para onde irão os pagamentos futuros agora que ele faleceu.

Para onde vai o dinheiro de Matthew Perry após sua morte?

Este é um assunto bastante complicado que requer análise especializada de quem entende da área, e é por isso que o advogado do entretenimento radicado em Los Angeles, Tre Lovell, deu uma entrevista ao New York Post esclarecendo alguns aspectos do caso.

“Pode haver um trust, e isso seria administrado de forma privada, por meio de seu administrador. Ele poderia ter um testamento, que seria administrado sob a supervisão do tribunal de sucessões. Se ele não tivesse nenhum dos dois, existe uma estrutura estatutária estabelecida, onde há um lista de seus herdeiros que receberiam seus bens”, explicou Lovell ao New York Post.

Dado que Perry não tem esposa nem filhos, e que seus pais ainda estão vivos, é provável que o dinheiro seja dividido entre seus pais.

“Eles dividiriam seus bens. Seus irmãos seriam os próximos na linha, depois dos pais. No entanto, como seus pais estão vivos, eles ficariam com eles.”