Maxx Crosby nega que tenha ocorrido o “acesso de raiva” que teria custado a McDaniels seu emprego nos Raiders

Invasores de Las Vegas ponta defensiva Max Crosby negou que o treinador principal Josh McDaniels discutiu com o treinador dos linebackers Antonio Pierce durante o reunião no vestiário antes da demissão do primeiro.

Em entrevista para o podcast “Bussin com os meninos,”Crosby descartou que tal discussão tivesse ocorrido. “Eu não sei de onde veio isso ou onde ele ouviu isso”, o jogador declarou sobre o repórter Jay Glazer afirmações.

Crosby recusou-se a entrar em detalhes sobre os meandros da reunião de equipe, mas disse que McDaniels nunca “levantou-se e disse: ‘AP, você não pode falar sobre o Patriotas assim,’ isso é falso.”

De acordo com Glazer’s relatório, McDaniels levou muito pessoalmente Pierce palavras sobre a derrota por 14-17 o Patriotas da Nova Inglaterra sofreu em Super Bowl XLII nas mãos do Gigantes de Nova York.

A respeito disso, Crosby aceitou isso “Foi provavelmente um dos reuniões mais reais que já tive na minha vida. Merda, ficou real”, mas negou a discussão entre ambos treinadores.

A suposta controvérsia McDaniels-Pierce

Durante a reunião no vestiário, realizada poucos dias antes McDaniels deixou o time, o treinador pediu aos jogadores que expressassem seus sentimentos sobre o time desempenho irregular no primeiro terço da temporada.

McDaniels ele mesmo teria perguntado perfurar para falar em nome do equipe treinadora. Por sua vez, o então técnico dos linebackers lembrou que o que ajudou o Gigantes vencer o invicto Patriotas em 2008 foi que eles desenvolveram a sua própria cultura.

Ele também garantiu que se o Invasores fizeram a mesma coisa, desenvolvendo sua própria ética de trabalho e culturaeles também poderiam vencer qualquer um, não importa quem fosse.

Segundo rumores, o treinador principal pegou o dele júnior de lado para exigir que “você não fala sobre o Patriotas assim de novo.”McDaniels e perfurar estavam em lados opostos naquele jogo, o primeiro no Patriotas comissão técnica e este último no Gigantes.

As consequências para McDaniels

Embora Crosby nega que isso tenha acontecido, segundo rumores, a polêmica entre os dois treinadores chegou aos ouvidos do dono do time, Marcos Davisque não teria visto favoravelmente a reação de seu treinador principal.

Para piorar a situação, no próximo jogo, em Segunda-feira à noite da semana 8o Invasores perdido para o Leões de Detroit, deixando-os com um recorde de 3-5. Essa derrota teria selado o destino do estrategistaque foi demitido naquela mesma noite junto com o gerente geral David Ziegler.

Por sua parte, perfurar teria sido recompensado pela sua atitude presumivelmente mais pró-activa, saltando de treinador de linebackers para provisório treinador principal.

Rumores sugerem que perfurar tem boas chances de permanecer no cargo permanentemente, após o 30-6 surra que deram ao Gigantes na Semana 9.