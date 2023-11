Mayra Bueno Silva tem recado para Julianna Pena: ‘Vou te matar’

A próxima luta de Mayra Bueno Silva é pelo ouro no UFC, mas isso não significa que ela vai deixar uma de suas rivais mais odiadas fora de perigo.

Na próxima vez que os fãs virem Bueno Silva competir, ela enfrentará Raquel Pennington na co-luta principal do UFC 297, no dia 20 de janeiro, com o título vago do peso galo em jogo. Bueno Silva, nº 1 na categoria 135 libras no MMA Fighting Global Rankings, parecia que poderia perder a oportunidade depois de testar positivo recentemente para uma substância proibida e ver uma recente vitória por finalização sobre Holly Holm anulada, mas no final ela e Pennington foi chamado para coroar um novo campeão.

Um nome preterido na decisão é o da ex-campeã Julianna Peña, que criticou publicamente a luta pelo título vago e chamou Bueno Silva de trapaceiro. Bueno Silva disse anteriormente ao MMA Fighting que planeja “humilhar” Peña caso eles lutem, e durante aparição na quarta-feira no A hora do MMAsua escolha de palavras foi ainda mais dura.

“Ei, Julianna”, disse Bueno Silva, “eu vou te matar”.

“Quando você fala sobre saúde mental, você mostra que não é uma boa pessoa”, continuou Bueno Silva. “Todo mundo sabe que tive problemas de ansiedade por causa da minha saúde mental. Quando você usa isso para se promover, não é uma boa pessoa.”

Bueno Silva afirma que usa medicamentos para TDAH há anos e até sua recente suspensão – que durou 4,5 meses – nunca houve nenhum problema com o UFC ou a USADA. Ela agradeceu ao UFC por ajudá-la no caso.

Questionada sobre por que tem tanta animosidade contra Peña, Bueno Silva explicou que é a atitude impetuosa de “A Megera Venezuelana” que a irrita.

“Olha, a menina pensa que é campeã, mas não é campeã”, disse Bueno Silva. “Alguém pode dizer a ela que ela perdeu a última luta [against Amanda Nunes]? Quando teve oportunidade, ela fugiu de Amanda. Agora ela correu novamente. Sabe o brinquedo, o frango que você espreme e o frango, ‘grita guincho’, Julianna é assim. Julianna só fala besteira***. Ela não é uma grande lutadora. Ela foge de todas as oportunidades. Ela é uma galinha barulhenta.

Peña estava escalado para enfrentar a ex-campeã de duas divisões Amanda Nunes em uma luta trilogia no UFC 289, mas foi forçado a abandonar a luta devido a uma lesão. Ela conquistou uma vitória memorável sobre Nunes no UFC 269, mas perdeu por decisão unilateral para Nunes em sua revanche imediata no UFC 277.

Quanto à luta pelo título vago em janeiro, Peña estaria indisponível naquela data devido a outra lesão. Bueno Silva espera derrotar Pennington e depois fazer sua primeira defesa de título contra o Peña.

“Vou pegar esse cinturão, vou finalizar a Raquel, nocautear a Raquel e depois vou mostrar para a Julianna quem é trapaceira”, disse Bueno Silva. “Vou dar um soco nela demais. Não sei se ela quer brigar. Ela quer conversar. Ela não quer brigar, porque fugiu da Amanda e agora fugiu de novo.”

Silva começou sua jornada no MMA simplesmente para perder peso e agora está prestes a ser reconhecida como a melhor do mundo em sua categoria. Ela está ansiosa para refletir sobre suas realizações mais tarde, mas somente depois que ela e Peña acertarem as contas.

“Vou pensar na minha vida quando terminar Julianna Peña”, disse Bueno Silva. “Essa coisa começa quando eu finalizo a Julianna Peña, porque meu foco é a Raquel, mas meu cinturão é mesmo meu cinturão quando eu finalizo a Julianna Peña.”